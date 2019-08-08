Платежные карты "Мир" начал принимать турецкий Ziraat Bank. Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной карты "Мир"). "Зираат банк", один из крупнейших банков эквайеров Турецкой Республики, начал принимать карты "Мир" в своих устройствах.

Карты «Мир» начал принимать еще один турецкий банк

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