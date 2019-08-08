Экономика
Карты «Мир» начал принимать еще один турецкий банкТАСС 04:40
Платежные карты "Мир" начал принимать турецкий Ziraat Bank. Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной карты "Мир"). "Зираат банк", один из крупнейших банков эквайеров Турецкой Республики, начал принимать карты "Мир" в своих устройствах.
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Транспорт
ГИБДД начала социальную кампанию по борьбе с превышением скорости
Социальная кампания "Однозначно" пройдет в 15 субъектах РФ, она призвана объяснить водителям, что не следует превышать скоростной режим до 19 километров в час свыше установленного знаком ограничения скорости.
Обновлено в 05:34
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина
Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева выросло до 52
Число пострадавших в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возросло до 52.
Обновлено в 01:22
Политика
Глава ГКНБ Киргизии заявил о готовности уйти в отставку
Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что после неудачного штурма резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, ему по всей видимости нужно уйти в отставку.
Обновлено в 05:50
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
Проходят обыски в офисе и у сотрудников ФБК
Силовики проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также в офисе организации. Об этом 8 августа сообщает «Медиазона».
Обновлено в 05:31
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»
Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
F-35 потренировался воевать с Россией
Обновлено в 05:14
Происшествия
Под Челябинском семья отравилась неизвестным веществом
В Челябинской области организована проверка по факту отравления неизвестным веществом семьи из города Карталы.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Бизнесмена в Москве ограбили на ₽9 млн
В ночь на 3 августа на востоке Москвы неизвестный украл из автомобиля предпринимателя 19 млн руб. Злоумышленник разбил стекло Toyota Land Cruiser и похитил из салона сумку с деньгами.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Пожар в воинской части под Архангельском, есть погибшие
Пожар произошел в воинской части в Архангельской области, предположительно, один человек погиб, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.
Обновлено в 05:43
Футбол
ЦСКА отказался продавать Чалова за €25 млн
Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в лондонский "Кристал Пэлас" за €25 млн, передает ТАСС.
Обновлено в 04:29
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
Обновлено в 04:26
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Музыка
Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
Обновлено в 05:04
Общество
МИД Финляндии оценил спокойствие россиян в очередях при получении визы
С начала августа количество заявлений на получение визы значительно возросло. Это привело к очередям в визовом центре в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:25
Общество
В Тюмени разрешили провести пикет в поддержку московских протестов
Администрация Тюмени разрешила проведение в городе пикета в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, сообщили в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 06:56
Армия и оружие
Минобороны подписало контракт на модернизацию Су-34
По словам собеседника издания, Министерство обороны приняло решение о начале работ по созданию модернизированной версии бомбардировщика Су-34 и подписало соответствующий контракт с компанией "Сухой".
Обновлено в 03:57
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Авто
Ford отзывает новые Explorer и Lincoln Aviator
Целью отзыва является устранение недостатков в приборной панели и установка недостающих пластиковых элементов.
Обновлено в 05:13
Политика
Зеленский намерен легализовать на Украине казино
Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.
Обновлено в 04:06
Политика
В бундестаге признали вклад России в объединение Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01