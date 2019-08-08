Экономика

Карты «Мир» начал принимать еще один турецкий банкТАСС 04:40

Платежные карты "Мир" начал принимать турецкий Ziraat Bank. Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной карты "Мир"). "Зираат банк", один из крупнейших банков эквайеров Турецкой Республики, начал принимать карты "Мир" в своих устройствах.
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Российские карты «Мир» начал принимать один из крупнейших банков Турции

Областная газета05:38

Еще один крупный банк начал принимать карты «Мир» в Турции

Банки.ру05:48

Один из крупнейших банков Турции начал принимать карты «Мир»

Российская газета04:35

Турецкий Ziraat Bank начал принимать карты «Мир»

Вестник Кавказа04:53

Карты «Мир» начал принимать еще один турецкий банк

ТАСС04:40

Турецкий Ziraat Bank начал принимать карты «Мир»

Известия05:12
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Транспорт

ГИБДД начала социальную кампанию по борьбе с превышением скорости

Социальная кампания "Однозначно" пройдет в 15 субъектах РФ, она призвана объяснить водителям, что не следует превышать скоростной режим до 19 километров в час свыше установленного знаком ограничения скорости.
Обновлено в 05:34
Происшествия

ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия

Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия

Свидетель убийства Михаила Круга задушил своих сокамерников

Обновлено в 05:09
Происшествия

Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина

Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева выросло до 52

Число пострадавших в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возросло до 52.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции

Обновлено в 01:21
Политика

Глава ГКНБ Киргизии заявил о готовности уйти в отставку

Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что после неудачного штурма резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, ему по всей видимости нужно уйти в отставку.
Обновлено в 05:50
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия

Проходят обыски в офисе и у сотрудников ФБК

Силовики проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также в офисе организации. Об этом 8 августа сообщает «Медиазона».
Обновлено в 05:31
Интернет

ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»

Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие

F-35 потренировался воевать с Россией

Обновлено в 05:14
Происшествия

Под Челябинском семья отравилась неизвестным веществом

В Челябинской области организована проверка по факту отравления неизвестным веществом семьи из города Карталы.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Бизнесмена в Москве ограбили на ₽9 млн

В ночь на 3 августа на востоке Москвы неизвестный украл из автомобиля предпринимателя 19 млн руб. Злоумышленник разбил стекло Toyota Land Cruiser и похитил из салона сумку с деньгами.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Пожар в воинской части под Архангельском, есть погибшие

Пожар произошел в воинской части в Архангельской области, предположительно, один человек погиб, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.
Обновлено в 05:43
Общество

Омской учительнице грозит штраф после показа детям фильма ужасов

Обновлено в 05:18
Футбол

ЦСКА отказался продавать Чалова за €25 млн

Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в лондонский "Кристал Пэлас" за €25 млн, передает ТАСС.
Обновлено в 04:29
Экономика

В Росстате сообщили о росте цен на хлеб

Обновлено в 04:26
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено вчера в 12:14
Музыка

Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие

8 августа вспоминают жертв пятидневной войны в Южной Осетии

Обновлено в 03:50
Общество

МИД Финляндии оценил спокойствие россиян в очередях при получении визы

С начала августа количество заявлений на получение визы значительно возросло. Это привело к очередям в визовом центре в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:25
Общество

В Тюмени разрешили провести пикет в поддержку московских протестов

Администрация Тюмени разрешила проведение в городе пикета в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, сообщили в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 06:56
Армия и оружие

Минобороны подписало контракт на модернизацию Су-34

По словам собеседника издания, Министерство обороны приняло решение о начале работ по созданию модернизированной версии бомбардировщика Су-34 и подписало соответствующий контракт с компанией "Сухой".
Обновлено в 03:57
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
Авто

Ford отзывает новые Explorer и Lincoln Aviator

Целью отзыва является устранение недостатков в приборной панели и установка недостающих пластиковых элементов.
Обновлено в 05:13
Политика

Зеленский намерен легализовать на Украине казино

Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.
Обновлено в 04:06
Политика

В бундестаге признали вклад России в объединение Германии

Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

Обновлено в 00:01
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