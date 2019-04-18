Экономика
Карты «МИР» начали принимать в ТурцииРоссийская газета вчера в 04:59
До конца 2019 года количество стран, где принимаются карты "Мир", должно вырасти с 7 до 12, сказал Комлев. Это страны постсоветского пространства и страны, куда ездит много российских туристов.
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Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Обновлено вчера в 13:45
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия
Обыски в редакции «Росбалта» связали с уголовным делом о клевете
Обыски в московской редакции информагентства «Росбалт» могут быть связаны с уголовным делом, возбужденным по заявлению миллиардера Алишера Усманова по факту клеветы.
Обновлено вчера в 05:48
Футбол
Определились все полуфиналисты Лиги Европы
Финал турнира пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку. Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
Пожар на крыше 5-этажного дома в Канске потушен: никто не пострадал
Спасатели эвакуировали 55 жильцов, среди них 10 детей. С огнём боролись 84 пожарных и 22 единицы техники. По данным МЧС, никто не пострадал.
Обновлено в 01:19
Гаджеты
Хромбук HP Chromebook 15 получил процессор Intel Core i5
Обновлено в 01:25
Политика
Сербский депутат пообещал признать Крым частью России
По словам Шешеля, СРП выступила в парламенте с предложением признать Крым частью России.
Обновлено в 01:47
Политика
Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено вчера в 21:47
Путешествия
Названы российские города с самыми дешевыми отелями
Обновлено вчера в 04:43
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Политика
Глава ДНР рассказал, что мешает миру в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Украина не готова положить конец войне в регионе.
Обновлено в 00:27
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
В пример он привел национализацию Приватбанка, которую Порошенко, по словам Коломойского, провел вместе с Валерией Гонтаревой, экс-главой Нацбанка Украины.
Обновлено вчера в 18:39
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Политика
Медведев: в России за чертой бедности проживают 19 млн человек
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что, по последним данным, в России за чертой бедности проживают почти 19 млн человек.
Обновлено 17 апреля в 05:30
Общество
ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права
ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака
Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено 17 апреля в 09:35
Политика
Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет президентства
Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Фейсбук заявил, что ему не стыдно за те пять лет, что он руководит страной, и попытался оправдаться за то, что мало общался с народом.
Обновлено в 01:08
Политика
Зеленский представил членов своей команды
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в передаче "Право на власть" на канале "1+1" представил членов своей команды.
Обновлено вчера в 15:23
Экономика
Уроженец Улан-Удэ вошел в список богатейших людей России
Эксперты журнала «Форбс» составили список самых богатых людей в Российской Федерации.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с Россией
Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".
Обновлено вчера в 17:31
Шоу-бизнес
Ушла из жизни вдова Евстигнеева — актриса Цывина
Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина. Об этом сообщил актер Станислав Садальский 18 апреля в своем Instagram.
Обновлено вчера в 06:31
Армия и оружие
Заявлено о свойствах и составе покрытия палубы китайского авианосца
Заявлено, что состав покрытия палубы имеется двухкомпонентную основу, которая повышает коэффициент трения и общую устойчивость к воздействиям различного типа.
Обновлено в 00:29
Здоровье
В Петербурге третий год подряд наблюдается подъем заболеваемости корью
Рост числа заболевших корью в Санкт-Петербурге начался в 2017 году и продолжился в 2018 и 2019 годах.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено вчера в 16:26
Общество
Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой
В конце 2018 г. китайская корпорация COMAC предложила Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разделить продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
В Токио мусоровоз после ДТП врезался в прохожих
Мусоровоз сбил нескольких прохожих после столкновения с легковым автомобилем в Токио, 10 человек пострадали, двое из них без сознания, сообщила газета "Майнити".
Обновлено в 01:15
Общество
Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света
В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено вчера в 22:11