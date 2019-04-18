Карты «МИР» начали принимать в ТурцииРоссийская газета вчера в 04:59

До конца 2019 года количество стран, где принимаются карты "Мир", должно вырасти с 7 до 12, сказал Комлев. Это страны постсоветского пространства и страны, куда ездит много российских туристов.

Космос В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.

Происшествия Обыски в редакции «Росбалта» связали с уголовным делом о клевете Обыски в московской редакции информагентства «Росбалт» могут быть связаны с уголовным делом, возбужденным по заявлению миллиардера Алишера Усманова по факту клеветы.

Футбол Определились все полуфиналисты Лиги Европы Финал турнира пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку. Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.

Происшествия Пожар на крыше 5-этажного дома в Канске потушен: никто не пострадал Спасатели эвакуировали 55 жильцов, среди них 10 детей. С огнём боролись 84 пожарных и 22 единицы техники. По данным МЧС, никто не пострадал.

Политика Сербский депутат пообещал признать Крым частью России По словам Шешеля, СРП выступила в парламенте с предложением признать Крым частью России.

Политика Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.

Политика Глава ДНР рассказал, что мешает миру в Донбассе Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Украина не готова положить конец войне в регионе.

Политика Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.

Политика Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой В пример он привел национализацию Приватбанка, которую Порошенко, по словам Коломойского, провел вместе с Валерией Гонтаревой, экс-главой Нацбанка Украины.

Шоу-бизнес Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.

Политика Медведев: в России за чертой бедности проживают 19 млн человек Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что, по последним данным, в России за чертой бедности проживают почти 19 млн человек.

Общество ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.

Происшествия Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.

Политика Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет президентства Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Фейсбук заявил, что ему не стыдно за те пять лет, что он руководит страной, и попытался оправдаться за то, что мало общался с народом.

Политика Зеленский представил членов своей команды Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в передаче "Право на власть" на канале "1+1" представил членов своей команды.

Экономика Уроженец Улан-Удэ вошел в список богатейших людей России Эксперты журнала «Форбс» составили список самых богатых людей в Российской Федерации.

Политика Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с Россией Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".

Шоу-бизнес Ушла из жизни вдова Евстигнеева — актриса Цывина Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина. Об этом сообщил актер Станислав Садальский 18 апреля в своем Instagram.

Армия и оружие Заявлено о свойствах и составе покрытия палубы китайского авианосца Заявлено, что состав покрытия палубы имеется двухкомпонентную основу, которая повышает коэффициент трения и общую устойчивость к воздействиям различного типа.

Здоровье В Петербурге третий год подряд наблюдается подъем заболеваемости корью Рост числа заболевших корью в Санкт-Петербурге начался в 2017 году и продолжился в 2018 и 2019 годах.

Происшествия Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.

Общество Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой В конце 2018 г. китайская корпорация COMAC предложила Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разделить продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.

Происшествия В Токио мусоровоз после ДТП врезался в прохожих Мусоровоз сбил нескольких прохожих после столкновения с легковым автомобилем в Токио, 10 человек пострадали, двое из них без сознания, сообщила газета "Майнити".