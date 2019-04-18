Экономика
Карты «МИР» начали принимать в ТурцииРоссийская газета 04:59
До конца 2019 года количество стран, где принимаются карты "Мир", должно вырасти с 7 до 12, сказал Комлев. Это страны постсоветского пространства и страны, куда ездит много российских туристов.
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Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину
«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
Обновлено в 05:28
Авто
Компания Renault представила квадратный фургон EZ-Flex
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребенка с ВИЧ
В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за нарушения прав ребенка с ВИЧ в городе Искитим.
Обновлено в 07:18
Транспорт
В Подмосковье построят новые мосты над железной дорогой
Новые путепроводы в местах наиболее напряженных железнодорожных переездов в Подмосковье планируется ввести в строй в ближайшие два года.
Обновлено в 07:16
Спорт
Туктамышева покажет в новой произвольной два тройных акселя
Обновлено в 05:40
Происшествия
Скворцова рассказала о состоянии Дмитрия Быкова
Врачи оценивают состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, как стабильно тяжёлое.
Обновлено в 06:09
Футбол
«Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета
Обновлено вчера в 06:00
Гаджеты
«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
Авто
Названы победители World Car Awards 2019 года
Британский электромобиль Jaguar I-Pace был удостоен звания "Автомобиль года" на нью-йоркском автомобильном салоне, а также приза в номинации "Самый экологически чистый автомобиль 2019 года" и награды за лучший дизайн.
Обновлено вчера в 20:55
Теннис
Медведев впервые вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс»
В третьем сете Медведев сумел отыграть брейк и впервые в карьере вышел в четвертьфинал на турнире серии "Мастерс".
Обновлено в 07:24
Политика
Путин назвал отсутствие контактов с руководством Эстонии ненормальным
Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Эстонии Керсти Кальюлайд в Москве назвал ненормальной ситуацию, при которой отсутствуют контакты между официальными лицами соседних стран.
Обновлено в 07:29
Политика
Захарова назвала международную изоляцию Крыма мифом
Обновлено в 06:31
Политика
Дума приняла закон, призванный повысить пенсии ветеранам ВОВ
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Обновлено в 05:32
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка
8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
ЖКХ
Отключение отопления в московских домах планируется в конце апреля
Власти Москвы примут решение об отключении отопления в домах, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать плюс восемь градусов в течение пяти суток, ориентировочно это произойдет в конце апреля - начале мая.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Авто
Китаянка парализовала продажи Mercedes-Benz
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери
Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер Venue
Экстерьер Venue 2020 выполнен в фирменном стиле корейской марки, что делает кроссовер узнаваемым.
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Ким Чен Ын едет в Россию на бронепоезде
Обновлено в 07:16
Кино
Актриса фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
Британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. Об этом в четверг, 18 апреля, пишет The Guardian.
Обновлено в 03:18
Экономика
Госдума окончательно приняла закон об «ипотечных каникулах»
Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об "ипотечных каникулах". Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 04:39
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия
«Ростех» уволил гендиректора челябинской «Турбины» после обысков
Госкорпорация «Ростех» прекратила трудовой договор с генеральным директором челябинского предприятия АО СКБ «Турбина» Алексеем Адаевым.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Обновлено в 04:15