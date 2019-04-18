Экономика

Карты «МИР» начали принимать в ТурцииРоссийская газета 04:59

До конца 2019 года количество стран, где принимаются карты "Мир", должно вырасти с 7 до 12, сказал Комлев. Это страны постсоветского пространства и страны, куда ездит много российских туристов.
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Карты «Мир» начали принимать в Турции

Ведомости05:49

В Турции первый банк начал принимать карты «Мир»

Интерфакс06:39

Карты «Мир» начали принимать в Турции в сети IS Bank

ТАСС04:46

В Турции начали принимать карту «Мир»

РИА Новости05:05

Карты «МИР» начали принимать в Турции

Российская газета04:59

Турецкий Is Bank начал принимать карты «Мир»

Известия04:56

В Турции начали принимать карты «Мир»

РБК05:26
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