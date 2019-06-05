Экономика
Карту «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 годаИзвестия вчера в 21:16
Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев рассказал «Известиям», что до конца 2019 года года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».
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До конца года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».Известиявчера в 17:01
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Карту «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 года — Известия
Аргументы и Фактывчера в 23:11
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Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Общество
Аршавину запретили выезд за пределы России
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Ким Чен Ын попросил продовольствие у Вьетнама
Лидер КНДР Ким Чен Ын попросил у властей Вьетнама предоставить в долг 300 тысяч т продовольствия. Официальный Ханой согласился помочь.
Обновлено в 01:35
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Армия и оружие
США предъявили Турции ультиматум из-за С-400
Обновлено в 01:54
Политика
Путин и Си Цзиньпин посетят церемонию передачи панд
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии передачи двух больших панд Московскому зоопарку, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:16
Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским выезжать за границу
Законопроект об ограничении выезда полицейских за границу был внесен в Госдуму экс-депутатом ЛДПР Дмитрием Носовым в 2015 году.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список экстремистов
Фигурантов дела «Нового величия» включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщили в Telegram-канале «Маховик политических репрессий».
Обновлено в 01:52
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено вчера в 12:36
Шоу-бизнес
Потолстевшую Тиффани Трамп уличили в чрезмерном фотошопе
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Госдеп предложил до $5 млн за данные о нарушении КНДР режима санкций
Госдеп США предложил до $5 млн за данные о нарушении КНДР санкционного режима, следует из сообщения на сайте программы Rewards for Justice, организованной ведомством.
Обновлено в 01:45
Политика
Японские политики осудили высказывание депутата о войне с Россией
«Высказывания депутата Маруямы не имеют ничего общего с курсом правительства на дипломатическое решение проблем, существующих в отношениях с Россией», - цитирует в своих новостях информационное агентство Kyodo премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Обновлено в 01:49
Гаджеты
Китайский клон AMD Ryzen обнажил лицо на новых фотографиях
В конце недели на страницах форума ChipHell появились подробные фотографии рабочей станции Sugon W330-35, которая использует восьмиядерный процессор Hygon C86 3185, являющийся аналогом AMD Ryzen первого поколения.
Обновлено 02 июня в 13:36
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами.
Обновлено вчера в 14:58
Экономика
Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота
Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:55
Здоровье
Врачи дали советы москвичам по питанию в жаркую погоду
Диетологи дали москвичам рекомендации о правильном питании и выборе напитков накануне надвигающейся на столицу жаркой погоды.
Обновлено вчера в 22:10
Экономика
Visa обсуждает возможность переводов по номеру телефона за рубеж
Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками возможность перевода средств по номеру телефона на зарубежные счета, сообщает РБК со ссылкой на пять источников на платежном рынке.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Армия и оружие
Трамп не исключил возможности военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп не исключил возможности военной операции против Ирана.
Обновлено в 01:58
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".
Обновлено в 00:53
Происшествия
Российские школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Бийске (Алтайский край) школьницы заставили 15-летнюю девушку пить из лужи под угрозой избиения. Видео инцидента появилось во «ВКонтакте».
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях
На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
Обновлено в 01:59
Происшествия
В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд
Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская", сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено вчера в 17:20
Авто
Новый кроссовер Kia получит название Seltos
Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 00:34
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Политика
Кличко предложил Саакашвили возглавить свою партию «Удар»
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его партия «Удар» идет на выборы в Верховную раду Украины, и предложил возглавить ее экс-губернатору Одесской области и бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:59