Карту «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 годаИзвестия вчера в 21:16

До конца 2019 года будут завершены проекты по интеграции с платежными системами всех названных мною стран — Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.

с чего всё началось

Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев рассказал «Известиям», что до конца 2019 года года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».

Карту «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 года

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Общество Названы самые чистые и самые грязные регионы России Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, согласно итогам весеннего экологического рейтинга общественной организации "Зеленый патруль".

Происшествия Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.

Происшествия В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы 30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.

Политика Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.

Политика Киев отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение делегации от РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к организации.

Общество Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.

Общество В США рассказали о базе данных ФБР для распознавания лиц "По данным ФБР, общее число фотографий лиц, доступных во всех поисковых архивах сервисов для распознавания лиц, превышает 641 миллион", - говорится в докладе.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Авто Новое поколение Toyota RAV4 появится в продаже в октябре Из пресс-релиза стало известно, что в Поднебесной новинка появится в октябре этого года, и получит новые моторы.

Общество Сотрудники Приморских электростей включены в Национальный реестр специалистов в области строительства Четыре специалиста Приморских электрических сетей (филиала АО "ДРСК") включены в Национальный реестр специалистов (НРС) в области строительства.

Общество ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.

Экономика Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75% Как сообщалось, 30 апреля "Севергрупп" закрыла сделку по выкупу акций "Ленты" у TPG (34,45%) и ЕБРР (7,47%), став владельцем 41,9% ритейлера.

Происшествия Совладелец S7 поднял вопрос о безопасности SSJ-100 Вопрос о безопасности полетов на самолете Sukhoi Superjet 100 поднял совладелец авиакомпании S7 Владислав Филев 4 июня во время заседания комиссии по авиационной и космической деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает Интерфакс.

Армия и оружие В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета Во вторник, 4 июня, российский многоцелевой истребитель Су-35 трижды перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.

Политика Зеленский выступил против «Северного потока-2» Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».

Общество Стало известно о двух вариантах электронных паспортов для россиян Первое предложение, касающееся внешнего вида электронного паспорта, подразумевает пластиковую карту (как с чипом, так и без него).

Футбол Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".