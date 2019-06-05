Экономика
Карту «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 годаИзвестия вчера в 21:16
Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев рассказал «Известиям», что до конца 2019 года года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».
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с чего всё началось
До конца 2019 года будут завершены проекты по интеграции с платежными системами всех названных мною стран — Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.Известиявчера в 17:01
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Карту «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 года — Известия
Аргументы и Фактывчера в 23:11
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Как сообщалось, 30 апреля "Севергрупп" закрыла сделку по выкупу акций "Ленты" у TPG (34,45%) и ЕБРР (7,47%), став владельцем 41,9% ритейлера.
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