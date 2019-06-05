Экономика

Карту «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 годаИзвестия вчера в 21:16

Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев рассказал «Известиям», что до конца 2019 года года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».
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До конца 2019 года будут завершены проекты по интеграции с платежными системами всех названных мною стран — Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.
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Страны ЕАЭС начнут принимать российские платежные карты «Мир»

REGNUM00:22

Карту «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 года

Известиявчера в 21:16

Карту «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 года — Известия

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