Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в КрымуГазета.Ru 02:18

Участники экспедиции обнаружили фрагменты более 10 картин, в том числе, предположительно, кисти Айвазовского. Отмечается, что судно затонуло более 100 лет назад Судно находится на 40-метровой глубине в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова.

Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму

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