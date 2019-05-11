Происшествия
Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в КрымуГазета.Ru 02:18
Участники экспедиции обнаружили фрагменты более 10 картин, в том числе, предположительно, кисти Айвазовского. Отмечается, что судно затонуло более 100 лет назад Судно находится на 40-метровой глубине в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова.
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Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси
"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
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США отказали в визе двоим российским участникам Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, сообщил российский МИД.
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Экономика
Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPO
Стоимость одной акции Uber Technologies Inc. в первый день торгов после выхода компании на IPO снизилась на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7,6%, упав ниже и без того консервативной цены предложения в $45 за акцию.
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