Происшествия

Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в КрымуГазета.Ru 02:18

Участники экспедиции обнаружили фрагменты более 10 картин, в том числе, предположительно, кисти Айвазовского. Отмечается, что судно затонуло более 100 лет назад Судно находится на 40-метровой глубине в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова.
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Видео подъема картин Айвазовского с затонувшего 100 лет назад парохода

РЕН ТВ03:53

Появилось видео подъёма картин Айвазовского с затонувшего 100 лет назад парохода

Говорит Москва03:15

Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму

Газета.Ru02:18

Предполагаемые картины Айвазовского с затонувшего у Крыма парохода могут быть утрачены

Коммерсантъ00:39

Предполагаемые картины Айвазовского с затонувшего у Крыма судна могут быть утрачены

ТАСС00:08

Археологи отказались поднимать затонувший в Крыму пароход с картинами Айвазовского

Известия02:48

На затонувшем в Крыму судне нашли картины Айвазовского

Krym.News01:36
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Кино

В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов

Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Общество

Подставную миллионершу из России приговорили к тюремному сроку в США

ИА «Ореанда-Новости» Притворявшуюся наследницей многомиллионного состояния уроженку России Анну Сорокину в США приговорили к тюремному заключению сроком от четырёх до двенадцати лет по обвинению в мошенничестве.
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Общество

Умер самый пожилой житель России

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Происшествия

«Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов самолета Sukhoi Superjet 100

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Происшествия

Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале

Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог

Украинский адвокат Андрей Доманский, защищающий руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, собрал 192100 гривен (примерно 7 тысяч долларов), назначенные ему Печерским районным судом Киева в качестве залога.
Обновлено в 03:10
Общество

Астрологи назвали волгоградцам самых щедрых мужчин по знаку зодиака

Астрологи озвучили самых щедрых мужчин по знаку зодиака, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси

"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Политика

Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона

Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

Норвегия и РФ проведут совместные учения по спасению на море

Норвегия и Россия проведут совместные учения по спасению на море в конце нынешнего месяца, 28 и 29 мая.
Обновлено в 03:58
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено 09 мая в 13:21
Политика

США отказали в визе российским делегатам

США отказали в визе двоим российским участникам Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, сообщил российский МИД.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика

Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPO

Стоимость одной акции Uber Technologies Inc. в первый день торгов после выхода компании на IPO снизилась на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7,6%, упав ниже и без того консервативной цены предложения в $45 за акцию.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти

Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

Обновлено вчера в 23:26
Здоровье

Как волгоградцы могут снизить давление до приезда врачей

Вторая фиксирует давление во время отдыха между ударами. Высоким давлением считается показание от 130/80.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

Под Саратовом в ДТП с автобусом погибли два человека

Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

Семьи 17 погибших в авиакатастрофе в Шереметьеве получили выплаты

В Мурманской области семьи 17 погибших в результате авиакатастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево получили выплаты, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 16:16
Армия и оружие

НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат

В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12
Политика

США призвали Венгрию не втягивать НАТО в спор с Украиной

По словам представителя Белого дома, США настаивают на том, что Будапешт не должен использовать свое положение в НАТО для изменения законов о языке, принятых в Украине.
Обновлено в 01:35
Энергетика

Россия получила контроль над украинской экономикой, считают в Киеве

Россия получила мощный рычаг влияния на украинскую экономику после того, как приняла решение о поставке Украине угля, нефти и нефтепродуктов по отдельным разрешениям, пояснили эксперты в Киеве.
Обновлено в 03:31
Гаджеты

Apple запустила производство новых процессоров для смартфонов iPhone

Обновлено в 03:26
Политика

Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие

В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадах

Куратор отдела истории космоса в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне Джеймс Дэвид, который проанализировал эти документы, рассказал РИА Новости, почему парады представляли особый интерес для разведки.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление СБ ООН по Идлибу

Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по сирийскому Идлибу.
Обновлено вчера в 16:05
Политика

Бывший министр Венесуэлы арестован в Испании по запросу США

Испанская полиция арестовала бывшего министра развития электроэнергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа по ордеру США.
Обновлено в 03:00
Футбол

Гвардиола: «Одна ошибка судьи может решить судьбу титула чемпиона АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что любая мелочь может лишить его клуб чемпионского титула АПЛ.
Обновлено в 02:27
Политика

Порошенко встретится с Туском 13 мая

Действующий лидер Украины Пётр Порошенко проведёт встречу с главой Европейского совета Дональдом Туском в понедельник, 13 мая, сообщается на сайте Совета.
Обновлено в 04:12
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Иван Константинович Айвазовский
Русский художник
Русский художник-маринист, баталист, коллекционер, меценат. Живописец Главного Морского штаба, академик и почётный член Императорской Академии художеств, почётный член Академий художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и Штутгарте.
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