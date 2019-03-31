Культура
Картина Леонардо да Винчи исчезла из филиала Лувра в Абу-ДабиИнтерфакс 11:45
По данным The New York Times, в ноябре 2017 года полотно "Спаситель мира" продали частному коллекционеру за рекордную для произведений искусства стоимость – $450 млн. Предполагается, что картину да Винчи приобрел саудовский принц Бадр бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд.
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