Кино
«Собибор» не включили в шорт-лист «Оскара»
«Собибор» не включили в шорт-лист «Оскара»Экономика сегоднявчера в 22:04
В короткий список картин, претендующих на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", вошли девять кинолент, среди которых, в частности, фильм "Айка", снятый режиссером Сергеем Дворцевым, который был выдвинут на соискание престижной кинопремии от Казахстана, при этом снимался при поддержке Министерства культуры России.
Экономика сегоднявчера в 22:04
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с чего всё началось
На сайте премии «Оскар» опубликовали список из девяти фильмов, которые будут бороться за номинацию «Лучший фильм на иностранном языке», российская картина «Собибор» в него не попала.РБКвчера в 18:57
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