Футбол

Каррик возглавит «Манчестер Юнайтед» вместо уволенного Моуринью
Вести.Ru
05:40

Майкл Каррик станет исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед". Он заменит на этом посту Жозе Моуринью, об увольнении которого ранее сообщил официальный сайт клуба. Каррик выступал за "красных дьяволов" с 2006 по 2018 год.
Вести.Ru05:40
с чего всё началось
«Манчестер Юнайтед» определился с временной заменой для Жозе Моуринью, который сегодня, 18 декабря, был отправлен в отставку с поста главного тренера команды, сообщает Sky Sports в «Твиттере
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