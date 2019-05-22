Футбол
Каррера заявил, что заинтересован в работе в РоссииVprognoze.ru вчера в 17:08
Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера признался, что заинтересован в работе в России, а также прокомментировал слухи о возможности возглавить «Ювентус».
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Каррера: тренеры — профессионалы, они идут туда, где заинтересованы в их услугах
Чемпионатвчера в 15:04
Массимо Каррера: «Я заинтересован в тренерской работе в России, мне там понравилось»
Sports.ruвчера в 12:58
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Общество
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать
Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье.
Обновлено вчера в 23:19
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Происшествия
На Урале пятеро подростков пострадали из-за взрыва газа в гараже
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
В Италии разбился автобус с российскими туристами
По данным информационного агентства ANSA, в среду, 22 мая, в итальянской Сиене произошло серьёзное ДТП с участием туристического автобуса.
Обновлено вчера в 09:23
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 17:57
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:13
Политика
Парубий заявил, что чувствует «запах горящих шин»
Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал украинцев «принюхаться».
Обновлено вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Рудковская призналась в романе с Биланом
На вопрос ведущего, знает ли её супруг о романе с Биланом, Рудковская ответила очень уклончиво.
Обновлено вчера в 11:16
Интернет
В мессенджере WhatsApp появится реклама
В мессенджере WhatsApp появится реклама.
Обновлено вчера в 11:24
Политика
Саакашвили попросил у Зеленского гражданство
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попросил у президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:46
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Общество
Количество овощей с нитратами в России выросло
Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Экономика
«Ъ»: ФАС раскритиковала проект создания единого оператора 5G
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает, что создание единого оператора сети 5G в России грозит монополизацией рынка, а также приведет к стагнации развития отрасли в целом.
Обновлено в 02:07
Политика
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»
Обновлено вчера в 01:19
Политика
Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»
Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 15:05
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги Европы
Лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:15
Экономика
Минтруд предложил сделать из Пенсионного фонда публичную компанию
Позднее в интервью РБК председатель ПФР Антон Дроздов говорил, что публично-правовая компания рассматривается как один из возможных вариантов преобразования Пенсионного фонда.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров.
Обновлено в 01:39
Общество
Жители Екатеринбурга высказались против строительства храма в сквере
Обновлено вчера в 10:58
Футбол
Кубок России по футболу завоевал «Локомотив»
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Британские СМИ назвали дело Бутиной провалом политики США
Дело осужденной в США россиянки Марии Бутиной стало провалом американских СМИ, правоохранительных органов и политики.
Обновлено в 00:21
Наука
Ученые нашли лекарство от супербактерий в «боевой аптечке» конфедератов
В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супербактерий" – микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия
В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью
Обновлено вчера в 20:01
Общество
Соловьева вызвали на дуэль за бесов
Журналист из Краснодара Кирилл Гурьев вызвал на дуэль назвавшего екатеринбуржцев бесами телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 01:53
Наука
Ученые: Мужские усы препятствуют появлению рака
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Беременная Катя Колисниченко: «На днях была рвота с кровью»
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
В Хабаровском крае нашли тело одного из четырех пропавших рыбаков
Обновлено вчера в 22:11