Футбол

Каррера заявил, что заинтересован в работе в РоссииVprognoze.ru вчера в 17:08

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера признался, что заинтересован в работе в России, а также прокомментировал слухи о возможности возглавить «Ювентус».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Каррера: «Я заинтересован в работе в России, мне там понравилось»

Sport24.ruвчера в 11:12

Каррера заявил, что не вел переговоры с «Ювентусом»

РИА Новостивчера в 11:46

Каррера прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Ювентуса»

Матч ТВвчера в 11:29

Каррера: тренеры — профессионалы, они идут туда, где заинтересованы в их услугах

Чемпионатвчера в 15:04

Массимо Каррера: Заинтересован работать в России, мне там понравилось

Советский спортвчера в 10:49

Массимо Каррера: «Я заинтересован в тренерской работе в России, мне там понравилось»

Sports.ruвчера в 12:58

Каррера: «„Ювентус“? Я рад, что кто-то вспоминает меня, но никаких контактов не было»

Sport.ruвчера в 11:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:09, Ашберн
Общество

Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать

Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье.
Обновлено вчера в 23:19
Авто

Составлен рейтинг лучших летних шин

Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Происшествия

На Урале пятеро подростков пострадали из-за взрыва газа в гараже

Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

В Италии разбился автобус с российскими туристами

По данным информационного агентства ANSA, в среду, 22 мая, в итальянской Сиене произошло серьёзное ДТП с участием туристического автобуса.
Обновлено вчера в 09:23
Армия и оружие

Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток

Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 17:57
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:13
Политика

Парубий заявил, что чувствует «запах горящих шин»

Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал украинцев «принюхаться».
Обновлено вчера в 08:31
Шоу-бизнес

Рудковская призналась в романе с Биланом

На вопрос ведущего, знает ли её супруг о романе с Биланом, Рудковская ответила очень уклончиво.
Обновлено вчера в 11:16
Интернет

В мессенджере WhatsApp появится реклама

В мессенджере WhatsApp появится реклама.
Обновлено вчера в 11:24
Политика

Саакашвили попросил у Зеленского гражданство

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попросил у президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:46
Музыка

Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования

"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Общество

Количество овощей с нитратами в России выросло

Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Экономика

«Ъ»: ФАС раскритиковала проект создания единого оператора 5G

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает, что создание единого оператора сети 5G в России грозит монополизацией рынка, а также приведет к стагнации развития отрасли в целом.
Обновлено в 02:07
Политика

Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»

Обновлено вчера в 01:19
Политика

Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 15:05
Футбол

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги Европы

Лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:15
Экономика

Минтруд предложил сделать из Пенсионного фонда публичную компанию

Позднее в интервью РБК председатель ПФР Антон Дроздов говорил, что публично-правовая компания рассматривается как один из возможных вариантов преобразования Пенсионного фонда.
Обновлено вчера в 23:56
Общество

Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров.
Обновлено в 01:39
Общество

Жители Екатеринбурга высказались против строительства храма в сквере

Обновлено вчера в 10:58
Футбол

Кубок России по футболу завоевал «Локомотив»

Обновлено вчера в 13:24
Политика

Британские СМИ назвали дело Бутиной провалом политики США

Дело осужденной в США россиянки Марии Бутиной стало провалом американских СМИ, правоохранительных органов и политики.
Обновлено в 00:21
Общество

В России под угрозой исчезновения находятся шесть видов животных

Обновлено в 00:11
Наука

Ученые нашли лекарство от супербактерий в «боевой аптечке» конфедератов

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супербактерий" – микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия

В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью

Обновлено вчера в 20:01
Общество

Соловьева вызвали на дуэль за бесов

Журналист из Краснодара Кирилл Гурьев вызвал на дуэль назвавшего екатеринбуржцев бесами телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 01:53
Наука

Ученые: Мужские усы препятствуют появлению рака

Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес

Беременная Катя Колисниченко: «На днях была рвота с кровью»

Обновлено вчера в 17:00
Политика

Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом

Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

В Хабаровском крае нашли тело одного из четырех пропавших рыбаков

Обновлено вчера в 22:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное