Футбол

Каррера: все дерби с ЦСКА были волнительнымиRT на русском 07:04

Ювентус — Милан
завтра
в 12:00
Чемпионат Италии
Стадион «Ювентус»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера вспомнил свои матчи с ЦСКА в качестве главного тренера красно-белых и заявил, что не сможет посмотреть игру этих команд в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.
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Каррера: все дерби с ЦСКА были волнительными

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Каррера: «Сложно выделить какое-то из дерби с ЦСКА. Все они были эмоциональными»

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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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