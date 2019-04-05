Каррера: все дерби с ЦСКА были волнительнымиRT на русском 07:04

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера вспомнил свои матчи с ЦСКА в качестве главного тренера красно-белых и заявил, что не сможет посмотреть игру этих команд в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.

Каррера: все дерби с ЦСКА были волнительными

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