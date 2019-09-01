Футбол
Евро-футбол.руКаррера вернётся в Москву 12 сентября
Экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера приглашён в Москву для участия в церемонии награждения международной премии «Football Heroes Awards». Она пройдёт в столице России 12 сентября.
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Шоу-бизнес
Бузову затравили за поход в ресторан в кружевном лифчике
Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram фотографию из ресторана в центре Москвы, на которой предстала в кружевном лифчике.
Lenta.ru 04:59
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru 06:19
Единоборства
Бокс. Ломаченко победил Кэмпбелла единогласным решением судей
Главным боем на арене «О2» стал поединок в легком весе между Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.
Bookmaker-ratings.ru 01:37
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Происшествия
В Саратове мужчина зарезал родившуюся с патологией дочь
В Саратове мужчина зарезал двухмесячную дочь с врожденной патологией. Об этом сообщается на сайте областного управления СК России.
РБК 02:44
Общество
С 1 сентября россияне могут оформить ДТП через мобильный телефон
С сегодняшнего дня россияне, попавшие в ДТП, смогут оформить его при помощи мобильного телефона, обходясь, таким образом, без вызова полиции на место аварии.
Наша версия 06:57
Политика
Спикер Госдумы назвал руководство Польши ущербным
Руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги Второй мировой войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Lenta.ru 06:29
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре прошлого года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Интерфакс вчера в 20:48
Общество
Минтруд назвал число работающих пенсионеров
В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.
РБК 03:17
Происшествия
В Брянске подросток умер после избиения полицейским
В Брянске скончался 17-летний подросток, который попал в больницу после удара сотрудника правоохранительных органов.
Газета.Ru 07:05
Армия и оружие
Грузинские силовики сбили беспилотник Южной Осетии на линии границы
Беспилотный летательный аппарат, патрулировавшй границу с Грузией в окрестностях населенного пункта Уиста, был сбит в воскресенье грузинской стороной, сообщили в Комитете госбезопасности (КГБ) закавказской республики.
ТАСС 07:20
Происшествия
В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами
В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.
Российская газета 07:25
Политика
Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.
Известия вчера в 14:45
Футбол
Российская футболистка умерла в 23 года из-за остановки сердца
Невские Новости 05:29
Политика
«Желтые жилеты» провели манифестацию у женевской штаб-квартиры ООН
Около тысячи представителей французского движения "желтых жилетов" провели в субботу манифестацию у штаб-квартиры ООН в Женеве в знак протеста против жестких действий со стороны полиции, с которыми они столкнулись во Франции.
ТАСС вчера в 14:55
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Недвижимость
Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками
Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Транспорт
На участках Комендантского и Богатырского запустили рабочее движение
В воскресенье, 1 сентября в Петербурге состоялся запуск рабочего движения на участках Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы и Богатырского проспекта от улицы Гаккелевской до улицы Байконурской.
АБН 04:15
Музыка
Пианистка из США выступила на концерте памяти Захарченко в Донецке
В Донецке прошел концерт памяти, приуроченный к годовщине гибели первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, также здесь вспоминали Народного артиста Советского Союза Иосифа Кобзона.
REGNUM 06:33
Гаджеты
LG Display начала массовое производство OLED-панелей в Китае
В пятницу руководство компании LG Display торжественно ввело в строй завод по выпуску панелей OLED в Китае в городе Гуанчжоу.
3DNews 07:21
Происшествия
В Гонконге приостановили движение аэроэкспрессов из-за демонстрантов
Движение аэроэкспрессов в международный аэропорт Гонконга приостановлено из-за действий демонстрантов, говорится в заявлении компании-оператора.
РИА Новости 03:42
Футбол
Клопп прокомментировал поведение Мане
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу поведения нападающего Садио Мане.
Евро-футбол.ру вчера в 16:26
Политика
Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ»
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.
Коммерсантъ 05:48
Политика
Китай ввел первую часть дополнительных пошлин на товары из США
Напомним, США с 1 сентября повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, как планировалось ранее, а на 15%.
Коммерсантъ 06:02
Политика
Болтон заступился за суверенитет Польши, Украины и Белоруссии
Ранее, как писал News.ru, Джон Болтон и глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский анонсировали визит президента США Дональда Трампа в Польшу.
News.ru вчера в 12:38
Экономика
Bloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России
Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.
Газета.Ru 03:00
Происшествия
В Башкирии арестовали мать, обвиняемую в убийстве годовалого сына
28-летней жительнице Дюртюлинского района предъявили обвинение в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.
Российская газета 06:05