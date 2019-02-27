Футбол

Каррера рассказал о жизни после увольнения из «Спартака»Газета.Ru 11:35

Массимо Каррера был уволен с поста главного тренера "Спартака" 22 октября 2018 года. Ранее он также входил в тренерский штаб "Ювентуса" и сборной Италии. Ранее футбольный агент рассказал, кого хотел приобрести Каррера в "Спартаке".
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Массимо Каррера: «Я наслаждаюсь жизнью»

Sportbox.RU15:19

Уволенный из «Спартака» тренер рассказал о буднях без работы

News.ru11:00

Бывший тренер «Спартака» Каррера сообщил, что в его карьере наступила пауза

ТАСС14:42

Каррера рассказал о жизни после увольнения из «Спартака»

Газета.Ru11:35

Каррера рассказал, чем занимается после увольнения из «Спартака»

Евро-футбол.ру11:15

Массимо Каррера: «Я наслаждаюсь жизнью»

Матч ТВ15:19

«Отдыхаю и смотрю много футбола». Каррера рассказал, чем занимается после увольнения из «Спартака»

Спорт-Экспресс10:14
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Происшествия

В Ростовской области полицейские подрались с крымскими чиновниками

Обновлено в 11:15
Происшествия

Причиной трагедии на вокзале в Каире стала ссора двух машинистов

Обновлено в 13:55
Происшествия

Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова

Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Московский школьник спас жизнь человеку на борту самолета

Обновлено в 09:20
Политика

Раздевает. Пётр Порошенко нашёл новый подход к избирателям-женщинам. Видео

Пользователи соцсетей обратили внимание на нетрадиционные методы воздействия на избирателей женского пола, продемонстрированные президентом Украины Петром Порошенко в городе Запорожье.
Обновлено в 15:44
Политика

США внесут на этой неделе проект резолюции по Венесуэле в СБ ООН

США внесут в СБ ООН свой проект резолюции по Венесуэле на этой неделе.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Экс-адвокат Трампа назвал главу США расистом и мошенником

Бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн на слушаниях в конгрессе США назвал Дональда Трампа расистом и мошенником.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Минкульт выявил нарушения в системах безопасности крупнейших музеев

«Комиссия проверила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда РФ и их функционирование Выявленное — результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии»,— сообщили в ведомстве.
Обновлено в 13:38
Политика

За пять дней в Колумбию дезертировало более 400 венесуэльских военных

По меньшей мере 411 венесуэльских военнослужащих дезертировали в Колумбию за последние пять дней, из них не менее 85 за - последние сутки, передает в четверг агентство EFE со ссылкой на источники в колумбийском руководстве.
Обновлено в 13:46
Музыка

Украина отказалась от участия в «Евровидении» после череды скандалов

Напомним, целых четыре возможных представителя Украины на "Евровидение" один за другим отказались от участия в конкурсе.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16

В среду, 27 февраля, индийские средства массовой информации сообщили, что Военно-воздушные силы Индии сбили пакистанский истребитель F-16, который якобы нарушил воздушное пространство страны.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга

Обновлено в 08:29
Спорт

Войнова и Шмелева завоевали серебро в командном спринте на ЧМ

Обновлено в 15:39
Спорт

Плющенко согласился с составом заявки на чемпионат мира

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко уверен в профессионализме специалистов, определивших состав на чемпионат мира в Японии, передает ТАСС.
Обновлено в 11:24
Политика

Парламент Британии одобрил поправки по Brexit

Палата общин парламента Великобритании одобрила представленную консерваторами поправку к тексту документа о Brexit, которая позволит депутатам сделать выбор между выходом из ЕС без соглашения и переносом Brexit, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:54
Хоккей

«Авангард» увеличил преимущество перед «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ

Обновлено в 14:19
Политика

В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева

В Германии начался судебный процесс по делу Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева.
Обновлено в 11:22
Общество

За спасение ребенка школьника наградили сухпайком с плесенью

В Брянской области партия ЛДПР наградила восьмиклассника, спасшего провалившегося под лед ребенка, армейским сухим пайком с плесенью.
Обновлено в 06:34
Теннис

Шарапова снялась с турнира Miami Open

Обновлено в 15:01
Политика

Законопроект о цифровых избирательных участках внесли в Госдуму

Законопроект о создании в Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах России внесён в Госдуму.
Обновлено в 14:54
Политика

Путин вручил звезду Героя России захватившему «Стингер» в Афганистане

Президент Владимир Путин вручил звезду Героя России Владимиру Ковтуну, который участвовал в спецоперации в Афганистане по захвату ракетного комплекса США «Стингер».
Обновлено в 13:36
Армия и оружие

Путин отметил вклад Сил специальных операций в Сирии и Крыму

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав Сил специальных операций, отметив их вклад в разгром террористов в Сирии и обеспечение безопасности в Крыму.
Обновлено в 12:54
Технологии

Робот «Федор» остался без импортных комплектующих

Обновлено в 10:48
Политика

Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России

Группа американских сенаторов представила законопроект о новых санкциях против России 13 февраля.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Два БТР попали в ДТП в центре Курска

Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера столкнулись в среду, 27 февраля, на одной из центральных улиц Курска.
Обновлено в 07:58
Политика

Россия и Израиль создадут группу по удалению из Сирии иностранных сил

Россия и Израиль создадут рабочую группу с участием ряда стран для изучения вопроса об удалении иностранных сил из Сирии.
Обновлено в 14:44
Транспорт

Совет Федерации попросил увеличить число рейсов из Магадана в Москву из-за «напряженной социальной обстановки»

Совет Федерации попросил «Аэрофлот» увеличить число рейсов из Магаданской области в Москву и обратно.
Обновлено в 15:42
Экономика

Крупнейший суверенный фонд мира получил убыток впервые за семь лет

Норвежский фонд Norges Bank Investment Management (NBIM) сообщил, что получил убыток в 485 млрд норвежских крон ($57 млрд) по итогам прошлого года.
Обновлено в 11:58
Политика

Грызлов: Киев не согласовал «весеннее перемирие» в Донбассе

Минская встреча прошла на фоне новых нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, ситуация ухудшается, но Украина не согласовала предложенное ОБСЕ предложение о «весеннем перемирии».
Обновлено в 12:00
Футбол

Инфантино: «В отношении стадионов Италия уступает Габону»

Президент ФИФА Джанни Инфантино раскритиковал принципы использования стадионов в Италии.
Обновлено в 13:43
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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