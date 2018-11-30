Футбол

Каррера рассказал о предложениях вернуться к тренерской работе
Свободная Пресса
13:56

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что он скоро может вернуться к работе. По словам итальянского специалиста, конкретных предложений ему пока не поступало.
Свободная Пресса13:56

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Каррера — о наличии тренерских предложений: «Ничего серьезного»

Sport24.ru12:46

Каррера — о возвращении к работе тренера: пока только слухи, ничего серьёзного

Чемпионат12:41

Каррера: «На данный момент у меня предложений нет»

Soccer.ru12:31

Каррера высказался о возвращении на тренерскую работу

Газета.Ru12:28

Каррера рассказал о перспективах продолжения тренерской карьеры

Матч ТВ12:18

«Ничего серьезного». Каррера - о тренерских предложениях

Спорт-Экспресс11:55

Каррера о своем будущем: «Пока ничего серьезного, только слухи»

Sports.ru13:47
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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