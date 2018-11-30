Футбол

Каррера рассказал о предложениях вернуться к тренерской работе
Свободная Пресса
вчера в 13:56

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что он скоро может вернуться к работе. По словам итальянского специалиста, конкретных предложений ему пока не поступало.
Свободная Прессавчера в 13:56

Подробнее о событии

Каррера — о наличии тренерских предложений: «Ничего серьезного»

Sport24.ruвчера в 12:46

Каррера — о возвращении к работе тренера: пока только слухи, ничего серьёзного

Чемпионатвчера в 12:41

Каррера: «На данный момент у меня предложений нет»

Soccer.ruвчера в 12:31

Каррера высказался о возвращении на тренерскую работу

Газета.Ruвчера в 12:28

Каррера рассказал о перспективах продолжения тренерской карьеры

Матч ТВвчера в 12:18

«Ничего серьезного». Каррера - о тренерских предложениях

Спорт-Экспрессвчера в 11:55

Каррера о своем будущем: «Пока ничего серьезного, только слухи»

Sports.ruвчера в 13:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 02:43, Ашберн
Футбол

УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам матча с «Рапидом»

Обновлено в 01:07
Футбол

Дрогба назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Обновлено в 02:22
Футбол

«Крылья Советов» прилетели в Оренбург без Полуяхтова и Канунникова

Обновлено в 02:29
Футбол

Сысуев был признан лучшим игроком «Уфы» в ноябре по версии болельщиков

Форвард "Уфы" Дмитрий Сысуев стал лучшим игроком команды в ноябре по версии болельщиков. Об этом сообщил официальный Твиттер уфимцев.
Обновлено в 01:44
Футбол

Бердыев покритиковал формат российского чемпионата

Обновлено вчера в 15:13
Футбол

«Вест Хэм» подпишет контракт с Насри, если тот похудеет

Ранее стало известно, что 31-летний Насри близок к подписанию краткосрочного контракта с "Вест Хэмом".
Обновлено в 01:00
Футбол

«Сент-Этьен» на своем поле разгромил «Нант» в чемпионате Франции

Футболисты "Сент-Этьена" нанесли поражение "Нанту" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Франции.
Обновлено вчера в 17:44
Футбол

Камерун лишили права проведения Кубка Африки-2019

Конфедерация футбола Африки (CAF) лишила Камерун права принять Кубок Африки в следующем году.
Обновлено в 02:28
Футбол

На «Ак Барс» пришло в два раза больше зрителей, чем на «Рубин»

Ранее, несмотря на погодные условия или приезд именитой хоккейной команды, на футбол всегда приходило больше зрителей, но в этот раз «Ак Барс» впервые собрал больше болельщиков, чем «Рубин»: на хоккей пришло 6804 зрителя, а на футбол — 3282, т. е. в два раза меньше.
Обновлено в 01:12
Футбол

Перишич: «Мечтаю выступать в чемпионате Англии»

Вингер миланского "Интера" Иван Перишич заявил, что мечтает играть в английской Премьер-лиге.
Обновлено в 02:08
Футбол

«Наполи» отказался продать Кулибали «МЮ» за 103 млн евро

Ранее «Наполи» отверг предложение «МЮ» по Кулибали в размере 90 млн.
Обновлено в 02:16
Футбол

Винисиус: «Бензема поддерживает меня и помогает советами»

18-летний бразильский нападающий "Реала" Винисиус Жуниор рассказал, что в "Королевском клубе" ему помогают не только соотечественники.
Обновлено в 02:01
Футбол

Ибрагимович просил «Барселону» продать его в «Реал»

В минувшем сезоне МЛС 37-летний швед провел 27 матчей и забил 22 мяча.
Обновлено в 01:16
Футбол

«Енисей» лишился защитника перед играми с «Ахматом» и ЦСКА

Защитник «Енисея» Раде Дугалич из-за травмы не поможет своей команде в двух оставшихся матчах уходящего года с «Ахматом» и ЦСКА.
Обновлено вчера в 12:51
Футбол

Рейна: «Надеюсь, что „Милану“ удастся попасть в четверку»

Что же касается «Милана», то надеюсь, что нам удастся попасть в четверку и, возможно, выиграть Кубок.
Обновлено в 00:42
ещё по теме
Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное