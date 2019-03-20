Футбол
Каррера провёл переговоры с «Зенитом»Нева Спорт 06:31
Денис Глушаков
|13′
|27′
Вильмар Барриос
Георгий Джикия
|34′
|45′
Игорь Смольников
|55′
Сердар Азмун
|56′
Кристиан Нобоа
Себастьян Дриусси
Роман Зобнин
|57′
Денис Глушаков
|61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
|73′
|74′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
|79′
Денис Глушаков
Наиль Умяров
|85′
Софьян Ханни
|86′
|87′
Эмильяно Ариэль Ригони
Магомед Оздоев
|90′+1′
Вильмар Барриос
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
57
Селихов
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
6
Дантас
15
Глушенков
47
Зобнин
94
Ханни
54
Умяров
27
Ломовицкий
12
Адриано
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
14
Кузяев
11
Дриусси
25
Барриос
27
Оздоев
17
Шатов
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера провел переговоры с представителями петербургского «Зенита».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 13:44, Ашберн
Футбол
Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб
Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 13:19
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств
Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23
Экономика
Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом
Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом
Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено в 13:32
Политика
Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах
Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.
Обновлено в 08:33
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы
Пятилетнюю девочку, которая была брошена одна в московской квартире, а затем проходила лечение в детской городской клинической больнице им. Башляевой, выписали из медучреждения, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы Светлана Хохлова.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Обновлено в 07:23
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Политика
Белоусов назвал чушью слухи об участии в деле Baring Vostok
Помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов назвал «полной чушью» слухи о своей причастности к делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 12:25
Финансы
Курс доллара: эксперт назвал крайнюю точку укрепления рубля
Курс доллара может опуститься ниже психологической отметки в 63 рубля за единицу американской валюты, говорят эксперты.
Обновлено в 11:43
Спорт
Большунов и Непряева выступят на финальном этапе Кубка мира
За российскую команду выступят лидеры Александр Большунов и Наталья Непряева, которые ведут борьбу за победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Началовой
Представители интересов хоккеиста отрицают факт того, что Фролов обратился с иском в суд по оспариванию прав на квартиру.
Обновлено вчера в 10:26
Спорт
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира
Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Видео полета Шойгу над Сирией опубликовало Минобороны
Минобороны опубликовало видео, на котором показаны самолеты-истребители, которые сопровождали борт министра обороны Сергея Шойгу при полете над территорией Сирии.
Обновлено вчера в 18:03
Гаджеты
Apple представила новые AirPods
Обновлено в 09:55
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Индийского миллиардера арестовали в Лондоне
Индийский бизнесмен Нирава Моди, которого на родине обвиняют в мошенничестве на сумму почти в 2 миллиарда долларов, был задержан полицией в Лондоне по запросу властей южно-азиатского государства.
Обновлено в 12:51
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Американский президент Дональд Трамп пригласил капитана хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" и его игроков, которые впервые в истории КХЛ в 2018 году выиграли Кубок Стэнли, на встречу в Белый дом.
Обновлено в 08:47
Музыка
Автор хитов Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой
Уолтер Афанасьев — автор хитов Мэрайи Кэри «All I want for christmas is you» и «My all», продюсер бессмертной композиции Селин Дион «My heart will go on», обладатель премии «Грэмми».
Обновлено в 12:28
Политика
ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.
Обновлено в 13:02
Происшествия
В России увеличилось число жертв авиакатастроф
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) предоставили данные, согласно которым в прошлом году в авиакатастрофах погибло 128 россиян.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.
Обновлено в 12:52
Политика
Евросоюз назвал условие отсрочки Brexit
Отсрочка даты выхода Великобритании из состава Евросоюза на небольшой срок возможна при одобрении парламентом Соединенного Королевства сделки по Brexit.
Обновлено в 13:32
Происшествия
В Ялте ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»
Федеральная служба безопасности пресекла деятельность ячейки запрещенной в России международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет вместе
Побывав на концерте, Собчак и Богомолов продолжили свой первый «официальный» выход в свет посещением премьерного показа комедии «Трезвый водитель», поставленной режиссером Резо Гигинеишвили.
Обновлено вчера в 19:34
Армия и оружие
Назван первый пункт дислокации С-400 в Турции
Напомним, что покупка С-400 сулит Турции "серьезные проблемы", как выражаются представители Соединенных Штатов Америки.
Обновлено в 07:28
Футбол
Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в Краснодаре
Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) на поле в Краснодаре не смогла переиграть команду Азербайджана в стартовом матче Элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 11:52