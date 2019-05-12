Каррера просил убрать Глушакова из «Спартака»Газета.Ru 03:20

Каррера просил: "Отдайте Глушакова в аренду или уберите его, потому что у нас не получается".

Общество В России изменились правила получения детских пособий Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".

Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.

Происшествия Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.

Политика WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.

Политика Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".

Политика Преемница Меркель пока не хочет становиться канцлером Германии Председателем ХДС вместо Меркель в декабре прошлого года была избрана Крамп-Карренбауэр. Это случилось на съезде партии в Гамбурге.

Наука Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Политика Помпео рассчитывает на встречу с Меркель в ближайшие несколько недель Госсекретарь США Майк Помпео рассчитывает встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель в течение «ближайших пары недель».

Авто Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.

Гаджеты Akasa представила PCIe-адаптер для двух накопителей M.2 с RGB-подсветкой Компания Akasa представила адаптер под названием AK-PCCM2P-04, который позволяет подключить до двух твердотельных накопителей формата M.2 к разъёмам PCI Express материнской платы.

Культура Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.

Шоу-бизнес Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.

Наука Рецепторы языка человека оказались способны чувствовать запах Ученые из Центра химии ощущений Монелла пришли к выводу, что рецепторы языка человека способны воспринимать не только вкус, но и запах.

Здоровье Россиянам напомнили об их правах в сфере медицины Специалисты в области здравоохранения напомнили россиянам о правах, которые они имеют при оказании им медицинской помощи в больнице.

Политика В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times.

Политика В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.

Шоу-бизнес Брежнева разозлилась на просьбу поздравить Меладзе в Инстаграме Даже в день рождения супруга Вера не стала поздравлять его в Инстаграме, считая этот день слишком личным праздником.

Происшествия В Ленобласти фура насмерть сбила стоявшую на трассе участницу ДТП Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ранее на 23-м километре автодороги "Кола" произошло ДТП.

Единоборства UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.