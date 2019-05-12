Футбол

Каррера просил убрать Глушакова из «Спартака»Газета.Ru 03:20

Каррера просил: "Отдайте Глушакова в аренду или уберите его, потому что у нас не получается".
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Каррера просил убрать Глушакова из «Спартака»

Газета.Ru03:20

Трабукки считает, что Каррера слишком много слушал Рианчо

Спорт-Экспрессвчера в 13:47

«Возвращение Карреры освободило бы „Спартак“ от негатива». Трабукки в «Инсайдерах» — о трансферах, ошибке Массимо и конфликте с Глушаковым

Матч ТВвчера в 13:16

Каррера просил отдать Глушакова в аренду, но «Спартак» ответил отказом

Sportbox.RUвчера в 12:35

«Каррера хотел, чтобы Глушакова отдали в аренду. „Спартак“ отказался». Откровения Трабукки

Sport.ruвчера в 13:14

Трабукки: Каррера допустил ошибку, став слишком слушать Рианчо

Чемпионатвчера в 13:16

Трабукки: «В первый год в „Спартаке“ Каррера был более принципиальным. Потом стал дипломатом»

Sport24.ruвчера в 13:01
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:39, Ашберн
Общество

В России изменились правила получения детских пособий

Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге

Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Авто

Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин

Обновлено вчера в 10:00
Политика

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено вчера в 19:40
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Политика

Преемница Меркель пока не хочет становиться канцлером Германии

Председателем ХДС вместо Меркель в декабре прошлого года была избрана Крамп-Карренбауэр. Это случилось на съезде партии в Гамбурге.
Обновлено вчера в 21:06
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Шоу-бизнес

Дополнительные исследования причин смерти журналиста Сергея Доренко могут занять около недели

Дополнительные исследования причин смерти журналиста Сергея Доренко могут занять около недели.
Обновлено в 04:00
Политика

Помпео рассчитывает на встречу с Меркель в ближайшие несколько недель

Госсекретарь США Майк Помпео рассчитывает встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель в течение «ближайших пары недель».
Обновлено в 03:05
Авто

Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов

В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Гаджеты

Akasa представила PCIe-адаптер для двух накопителей M.2 с RGB-подсветкой

Компания Akasa представила адаптер под названием AK-PCCM2P-04, который позволяет подключить до двух твердотельных накопителей формата M.2 к разъёмам PCI Express материнской платы.
Обновлено в 02:03
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес

Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Наука

Рецепторы языка человека оказались способны чувствовать запах

Ученые из Центра химии ощущений Монелла пришли к выводу, что рецепторы языка человека способны воспринимать не только вкус, но и запах.
Обновлено 10 мая в 13:31
Армия и оружие

В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

Обновлено вчера в 22:31
Шоу-бизнес

Певица Алсу побывала в студии телешоу с Максимом Галкиным

Обновлено в 03:04
Здоровье

Россиянам напомнили об их правах в сфере медицины

Специалисты в области здравоохранения напомнили россиянам о правах, которые они имеют при оказании им медицинской помощи в больнице.
Обновлено вчера в 00:24
Политика

В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах

В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании сильной армии для «защиты от врага»

Обновлено вчера в 17:41
Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Шоу-бизнес

Брежнева разозлилась на просьбу поздравить Меладзе в Инстаграме

Даже в день рождения супруга Вера не стала поздравлять его в Инстаграме, считая этот день слишком личным праздником.
Обновлено вчера в 17:15
Футбол

«Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками

Сине-бело-голубые подготовили специальные нашивки на лазурную форму, в которой выйдут на встречу с армейцами.
Обновлено в 04:21
Здоровье

Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты

Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
Обновлено вчера в 17:20
Футбол

Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Обновлено в 04:34
Происшествия

В Ленобласти фура насмерть сбила стоявшую на трассе участницу ДТП

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ранее на 23-м километре автодороги "Кола" произошло ДТП.
Обновлено в 02:59
Единоборства

UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул

В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Мать Виктории Романец сделала пластическую операцию

Бывшая участница телепроекта «ДОМ-2» Виктория Романец активно ведет микроблог.
Обновлено вчера в 18:00
Авто

Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники в мире

Обновлено вчера в 12:21
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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