Каррера просил отдать Глушакова в аренду, но «Спартак» ответил отказомМатч ТВ вчера в 12:35

Напомним, Каррера руководил «Спартаком» с 2016 по 2018 год и завоевал с ним чемпионский титул. При нем Глушаков был отправлен в молодежный состав команды. Обратно в основной состав полузащитник был возвращен уже при Рауле Рианчо.

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