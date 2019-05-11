Футбол
Каррера просил отдать Глушакова в аренду, но «Спартак» ответил отказомМатч ТВ вчера в 12:35
Напомним, Каррера руководил «Спартаком» с 2016 по 2018 год и завоевал с ним чемпионский титул. При нем Глушаков был отправлен в молодежный состав команды. Обратно в основной состав полузащитник был возвращен уже при Рауле Рианчо.
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Трабукки рассказал, что отправлял сообщение Федуну по поводу возвращения Карреры. Но ответа не получи
Спорт-Экспрессвчера в 13:54
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