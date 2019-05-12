Футбол

Каррера просил отдать Глушакова в аренду, но «Спартак» ответил отказомМатч ТВ вчера в 12:35

Футбольный агент Марко Трабукки поведал о взаимоотношениях между бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и капитаном красно-белых Денисом Глушаковым.
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Каррера просил отдать Глушакова в аренду, но «Спартак» ответил отказом

Sportbox.RUвчера в 12:35

Трабукки считает, что Каррера слишком много слушал Рианчо

Спорт-Экспрессвчера в 13:47

Трабукки: Каррера допустил ошибку, став слишком слушать Рианчо

Чемпионатвчера в 13:16

Каррера просил убрать Глушакова из «Спартака»

Газета.Ru03:20

«Каррера хотел, чтобы Глушакова отдали в аренду. „Спартак“ отказался». Откровения Трабукки

Sport.ruвчера в 13:14

«Возвращение Карреры освободило бы „Спартак“ от негатива». Трабукки в «Инсайдерах» — о трансферах, ошибке Массимо и конфликте с Глушаковым

Матч ТВвчера в 13:16

Трабукки: «В первый год в „Спартаке“ Каррера был более принципиальным. Потом стал дипломатом»

Sport24.ruвчера в 13:01
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Музыка

Сергей Лазарев провел вторую репетицию номера для Евровидения

Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие

Советник Зеленского оценил действия украинской армии в Донбассе

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин рассказал об отношении команды будущего главы государства к операции "Объединенных сил на Донбассе" Заявление он сделал в интервью "Громадскому".
Обновлено в 05:47
Происшествия

Скончался один из пострадавших в ДТП с трамваем в Петербурге

Стало известно о смерти одного из пострадавших в результате столкновения легковушки, микроавтобуса и трамвая в Петербурге на Бухарестской улице.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки

Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова упала во время приседаний

Группа участников шоу выполняла в студии приседания с подскоками. Балерина не удержала равновесие и упала.
Обновлено в 05:45
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о выплате материальной помощи пострадавшим в результате взрыва бытового газа в доме в поселке Чистоозерном.
Обновлено в 05:38
Футбол

Видео с играющей в футбол Терезой Мэй взорвало соцсети

Обновлено в 01:29
Армия и оружие

Адмирал оценил слухи о военном использовании белух на Северном флоте

Обновлено в 05:22
Футбол

«Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками

12 мая санкт-петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом России сезона-2018/19, сыграет на домашней арене с московским ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:21
Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Политика

Адвокат Трампа не поехал на Украину встречаться с врагами США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский окружен врагами президента США, заявил личный адвокат Дональда Трампа 11 мая в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено вчера в 08:11
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом

Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Комиссия проверит подготовку пилотов сгоревшего Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Стаса Садальского пугает близость смерти

Актер обеспокоен близостью смерти и плохой тенденцией последних лет.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Вдова Олега Табакова «нашла любовь» на съемочной площадке

Как сообщает НТВ, вдова Олега Табакова хотела бы повторить этот опыт в реальной жизни, но все происходящее ограничивается игрой актеров на съемочной площадке, где 53-летняя Зудина участвует в большом количестве откровенных сцен.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

Помпео выступил за поиск общих интересов с Россией

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтону и Москве удастся найти общие интересы во множестве сфер, а хорошим примером этого является работа в Сирии и Афганистане.
Обновлено в 04:22
Общество

Источник: на западе Москвы найден снаряд времен ВОВ

Снаряд времен Великой Отечественной войны найден в промзоне на Рябиновой улице, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Гендиректор «Говорит Москва» сообщил о сроках экспертизы тела Доренко

Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил агентству «РИА Новости», что повторная судебно-медицинская экспертиза по поводу смерти журналиста и главного редактора радиостанции Сергея Доренко может занять как дни, так и недели.
Обновлено в 05:06
Политика

Преемница Меркель пока не хочет становиться канцлером Германии

Председателем ХДС вместо Меркель в декабре прошлого года была избрана Крамп-Карренбауэр. Это случилось на съезде партии в Гамбурге.
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия

Власти отрицают сообщения о взрывах в порту эмирата Фуджейра

В правительстве эмирата Фуджейра отрицают сообщения СМИ о взрывах в местном порту при пожаре на нескольких нефтяных танкерах.
Обновлено в 05:52
Общество

Сильная засуха стала угрозой для КНДР

Северной Корее в ближайшее время угрожает сильная засуха.
Обновлено в 05:27
Спорт

Школьник из Москвы стал победителем Азиатской физической олимпиады

Обновлено в 03:52
Происшествия

Заплывшего в реку дельфина спасли в Сочи

Телеканал РЕН ТВ выложил видео, на котором видно, как мужчина спас случайно заплывшего в реку дельфина.
Обновлено в 03:17
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории вышли в футбольную Премьер-лигу

«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории пробились в российскую футбольную Премьер-лигу.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Футбол

«Ювентус» презентовал новую домашнюю форму

"Ювентус" представил домашний комплект формы на следующий сезон.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Двое мужчин почти неделю дрейфовали в океане на перевернутой лодке

Обновлено в 03:58
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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