Футбол
Каррера просил отдать Глушакова в аренду, но «Спартак» ответил отказомМатч ТВ вчера в 12:35
Футбольный агент Марко Трабукки поведал о взаимоотношениях между бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и капитаном красно-белых Денисом Глушаковым.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:09, Ашберн
Музыка
Сергей Лазарев провел вторую репетицию номера для Евровидения
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие
Советник Зеленского оценил действия украинской армии в Донбассе
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин рассказал об отношении команды будущего главы государства к операции "Объединенных сил на Донбассе" Заявление он сделал в интервью "Громадскому".
Обновлено в 05:47
Происшествия
Скончался один из пострадавших в ДТП с трамваем в Петербурге
Стало известно о смерти одного из пострадавших в результате столкновения легковушки, микроавтобуса и трамвая в Петербурге на Бухарестской улице.
Обновлено вчера в 15:11
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова упала во время приседаний
Группа участников шоу выполняла в студии приседания с подскоками. Балерина не удержала равновесие и упала.
Обновлено в 05:45
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей
Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о выплате материальной помощи пострадавшим в результате взрыва бытового газа в доме в поселке Чистоозерном.
Обновлено в 05:38
Футбол
Видео с играющей в футбол Терезой Мэй взорвало соцсети
Обновлено в 01:29
Футбол
«Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками
12 мая санкт-петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом России сезона-2018/19, сыграет на домашней арене с московским ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:21
Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Адвокат Трампа не поехал на Украину встречаться с врагами США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский окружен врагами президента США, заявил личный адвокат Дональда Трампа 11 мая в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено вчера в 08:11
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом
Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Стаса Садальского пугает близость смерти
Актер обеспокоен близостью смерти и плохой тенденцией последних лет.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова «нашла любовь» на съемочной площадке
Как сообщает НТВ, вдова Олега Табакова хотела бы повторить этот опыт в реальной жизни, но все происходящее ограничивается игрой актеров на съемочной площадке, где 53-летняя Зудина участвует в большом количестве откровенных сцен.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Помпео выступил за поиск общих интересов с Россией
Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтону и Москве удастся найти общие интересы во множестве сфер, а хорошим примером этого является работа в Сирии и Афганистане.
Обновлено в 04:22
Общество
Источник: на западе Москвы найден снаряд времен ВОВ
Снаряд времен Великой Отечественной войны найден в промзоне на Рябиновой улице, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Гендиректор «Говорит Москва» сообщил о сроках экспертизы тела Доренко
Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил агентству «РИА Новости», что повторная судебно-медицинская экспертиза по поводу смерти журналиста и главного редактора радиостанции Сергея Доренко может занять как дни, так и недели.
Обновлено в 05:06
Политика
Преемница Меркель пока не хочет становиться канцлером Германии
Председателем ХДС вместо Меркель в декабре прошлого года была избрана Крамп-Карренбауэр. Это случилось на съезде партии в Гамбурге.
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия
Власти отрицают сообщения о взрывах в порту эмирата Фуджейра
В правительстве эмирата Фуджейра отрицают сообщения СМИ о взрывах в местном порту при пожаре на нескольких нефтяных танкерах.
Обновлено в 05:52
Общество
Сильная засуха стала угрозой для КНДР
Северной Корее в ближайшее время угрожает сильная засуха.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Заплывшего в реку дельфина спасли в Сочи
Телеканал РЕН ТВ выложил видео, на котором видно, как мужчина спас случайно заплывшего в реку дельфина.
Обновлено в 03:17
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории вышли в футбольную Премьер-лигу
«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории пробились в российскую футбольную Премьер-лигу.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Футбол
«Ювентус» презентовал новую домашнюю форму
"Ювентус" представил домашний комплект формы на следующий сезон.
Обновлено в 05:22