Футбол
Каррера просил отдать Глушакова в аренду, но «Спартак» ответил отказомМатч ТВ 12:35
Футбольный агент Марко Трабукки поведал о взаимоотношениях между бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и капитаном красно-белых Денисом Глушаковым.
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Происшествия
Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100
Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
Обновлено в 12:23
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне
Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 10:24
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на Украину
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 05:17
Футбол
Енисей — Краснодар 0:4
Обновлено в 08:52
Культура
Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище
Композитора Евгения Крылатова похоронили рядом с женой.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Боевики атаковали гостиницу в Пакистане
Обновлено в 11:32
Происшествия
Туристка из Норвегии умерла после укуса щенка на Филиппинах
Обновлено вчера в 13:29
Политика
Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР
Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
Обновлено в 07:51
Космос
Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне
Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне, о чем сообщил известный уфолог Скотт Уоринг.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия
На Симферопольском шоссе сгорела легковушка
Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» очевидцы, из-за инцидента сильно затруднено движение в сторону столицы.
Обновлено в 12:48
Футбол
«Факел» и «Чертаново» разделили очки в матче ФНЛ
Обновлено в 13:00
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ
"Сочи" и "Тамбов" досрочно стали обладателями путевки в Российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:15
Общество
Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко
«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Происшествия
На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко рассказал о «несчастливом детстве»
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко 6-летний Саша рассказал о «несчастливом детстве».
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила младшего сына с днем рождения
Эстрадная певица, актриса театра и кино Кристина Орбакайте улетела в столицу Великобритании, едва закончились праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке
Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила снимок в «голом» купальнике
На снимке Ионова запечатлена в миниатюрном сплошном купальнике телесного цвета.
Обновлено в 11:07
Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Политика
Крымский отдых входит в моду у украинцев
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в блокировке экономических зон в Черном море
Замминистра обороны Украины Анатолий Петренко заявил, что российские корабли под видом учений постоянно блокируют акватории на Черном и Азовском морях.
Обновлено в 12:28
Политика
«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе»
В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Венедиктов подтвердил смерть Доренко
Ведущий радиостанции Алексей Венедиктов подтвердил смерть главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.
Обновлено 09 мая в 13:43
Транспорт
В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве
"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:24
Спорт
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12