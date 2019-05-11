Футбол

Каррера просил отдать Глушакова в аренду, но «Спартак» ответил отказомМатч ТВ 12:35

Футбольный агент Марко Трабукки поведал о взаимоотношениях между бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и капитаном красно-белых Денисом Глушаковым.
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Трабукки: никого не должно волновать, сколько я заработал на «Спартаке»

Чемпионат13:07

Каррера просил отдать Глушакова в аренду, но «Спартак» ответил отказом

Sportbox.RU12:35

Каррера просил отдать Глушакова в аренду, но «Спартак» ответил отказом

Матч ТВ12:35

Трабукки: «В первый год в „Спартаке“ Каррера был более принципиальным. Потом стал дипломатом»

Sport24.ru13:01
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Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании

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Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100

Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
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Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
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Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
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Политика

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Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
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Енисей — Краснодар 0:4

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Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище

Композитора Евгения Крылатова похоронили рядом с женой.
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Происшествия

Боевики атаковали гостиницу в Пакистане

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Туристка из Норвегии умерла после укуса щенка на Филиппинах

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Политика

Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР

Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
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В Москве задержали отставного офицера с плакатом «Меня обманул Путин»

Обновлено в 08:25
Армия и оружие

Американский военный корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы

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Космос

Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне

Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне, о чем сообщил известный уфолог Скотт Уоринг.
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Происшествия

На Симферопольском шоссе сгорела легковушка

Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» очевидцы, из-за инцидента сильно затруднено движение в сторону столицы.
Обновлено в 12:48
Футбол

«Факел» и «Чертаново» разделили очки в матче ФНЛ

Обновлено в 13:00
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ

"Сочи" и "Тамбов" досрочно стали обладателями путевки в Российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:15
Общество

Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко

«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Происшествия

На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой

Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

Сын Рудковской и Плющенко рассказал о «несчастливом детстве»

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко 6-летний Саша рассказал о «несчастливом детстве».
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Эстрадная певица, актриса театра и кино Кристина Орбакайте улетела в столицу Великобритании, едва закончились праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
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Армия и оружие

Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке

Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.
Обновлено в 11:14
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Глюкоза выложила снимок в «голом» купальнике

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В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
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Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для Евровидения

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Крымский отдых входит в моду у украинцев

Обновлено в 09:03
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в блокировке экономических зон в Черном море

Замминистра обороны Украины Анатолий Петренко заявил, что российские корабли под видом учений постоянно блокируют акватории на Черном и Азовском морях.
Обновлено в 12:28
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«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе»

В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая.
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Венедиктов подтвердил смерть Доренко

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В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве

"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
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Спорт

Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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