Футбол

Каррера прокомментировал свое увольнение из «Спартака»Газета.Ru 11:24

Каррера был наставником "Спартака" с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России, а также стали обладателями Олимп Суперкубка страны. Ранее сообщалось, что иранский клуб предложил Каррере двухлетний контракт на €4 млн.
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Каррера: «Руководство „Спартака“ ошиблось с моим увольнением. Было время, чтобы сменить курс»

Sport24.ru11:26

Массимо Каррера: Моя отставка – это неверное решение руководства «Спартака»

Советский спорт10:36

Каррера — об увольнении: выбор руководства «Спартака» был неправильным

Чемпионат09:00

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Матч ТВ09:56

Каррера считает, что руководство «Спартака» ошиблось с его увольнением

RT на русском09:15

Каррера считает, что его слишком рано уволили из «Спартака»

Спорт-Экспресс10:38

Каррера - о своем увольнении: «Решение руководства было неправильным»

Soccer.ru07:11
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 14:35, Вашингтон
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Алена Водонаева и Алексей Косинус подали на развод

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Пассажир снял на видео крушение Ан-24 в Бурятии

В инстаграм-аккаунте dtp_irk_ появилась видеозапись, сделанная одним из пассажиров Ан-24, который утром 27 июня совершил жёсткую посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
Обновлено в 02:31
Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Политика

Посол Белоруссии оценил отношения с Россией

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что союзные отношения Минска и Москвы в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень.
Обновлено в 13:33
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Умер лидер рок-группы «Високосный год»

Умер лидер и основатель подмосковной рок-группы «Високосный год» Илья Калинников.
Обновлено вчера в 20:00
Музыка

Илья Найшуллер снял сразу два клипа для своей группы Biting Elbows

Режиссер и музыкант Илья Найшуллер снял сразу два клипа для своей группы Biting Elbows: первый — на песню «Heartache», а второй — на песню «Control».
Обновлено в 11:21
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Сегодня стартует чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд

Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски

Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В Москве при урагане женщину травмировала упавшая ветка

Обновлено в 14:04
Общество

Лидеры забастовки рабочих завода Ford во Всеволожске взяли деньги. Протестовать больше некому

С лидерами протестного движения 27 июня общалось издание 47News, когда стало известно, что последний из предводителей забастовки, Владимир Лесик, написал заявление на участие в программе добровольного увольнения.
Обновлено в 13:47
Политика

Абхазия закрыла границу с Грузией

В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено в 14:20
Транспорт

Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено в 13:26
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу возле мечети на западе Франции

В городе Брест на западе Франции неизвестный открыл стрельбу возле мечети, сообщает BFM TV.
Обновлено в 14:11
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
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Суд отправил дело о гибели детей на Сямозере на новое рассмотрение

Обновлено в 12:03
Политика

Путин назвал либеральную идею изжившей себя

Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:21
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика

В Грузии заявили об ошибочном появлении Гаврилова в кресле спикера

В Тбилиси с 20 июня продолжаются митинги, поводом для которых послужило появление депутата Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии во время проведения в парламенте заседания Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 09:56
Футбол

Сборная России обыграла Украину на Европейских играх

Сборная России по пляжному футболу переиграла команду Украины в третьем туре Европейских игр, которые проходят в Минске.
Обновлено в 09:57
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Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Обновлено вчера в 10:45
Кино

Актеры «Игры престолов» воссоединились ради детских видео

На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.
Обновлено в 13:57
Общество

Основатель «Рольфа» заявил о намерении обратиться к Титову для защиты

Основатель компании "Рольф" Сергей Петров намерен обратиться к бизнес-омбудсмену Борису Титову для защиты своих интересов.
Обновлено в 12:24
Политика

В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата

Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».
Обновлено в 11:52
Гаджеты

В Сети появились снимки видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

Обновлено в 11:27
Авто

Культовый Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault

Никакой конкретики о возрожденном Lancer Evolution пока нет, но, как предполагают коллеги из британского Autocar, модель может позаимствовать трансмиссию у хот-хэтча Renault Megane RS следующего поколения, также получив 2,0-литровую «турбочетверку» и усовершенствованную систему полного привода S-AWC собственной разработки.
Обновлено вчера в 22:59
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
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Политика

Захарову возмутил отказ Украины от возвращения своих моряков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина отказалась даже обсуждать вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 08:17
Политика

Зеленский заявил, что в решении ПАСЕ по РФ виноваты сами депутаты Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в решении Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить в полном объеме права российской делегации виноваты сами депутаты Верховной рады.
Обновлено в 10:12
Авто

Новый Suzuki Jimny приехал в Россию

Внедорожник Suzuki Jimny четвертого поколения, продажи которого начнутся в России ближе к осени 2019 года, приехал в Россию.
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Забайкальских школьниц заставили в Китае работать официантками

Обновлено в 10:24
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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