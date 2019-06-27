Футбол

Каррера прокомментировал свое увольнение из «Спартака»Газета.Ru 11:24

Каррера был наставником "Спартака" с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России, а также стали обладателями Олимп Суперкубка страны. Ранее сообщалось, что иранский клуб предложил Каррере двухлетний контракт на €4 млн.
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RT на русском09:15

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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
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Южнокорейская компания Kia поделилась снимками салона новой модели кроссовера Seltos, который официально представили публике 20 июня.
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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