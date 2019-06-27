Каррера прокомментировал свое увольнение из «Спартака»Газета.Ru 11:24

Каррера был наставником "Спартака" с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России, а также стали обладателями Олимп Суперкубка страны. Ранее сообщалось, что иранский клуб предложил Каррере двухлетний контракт на €4 млн.

Каррера прокомментировал свое увольнение из «Спартака»

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