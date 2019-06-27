Футбол

Каррера прокомментировал свое увольнение из «Спартака»Газета.Ru 11:24

Каррера был наставником "Спартака" с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России, а также стали обладателями Олимп Суперкубка страны. Ранее сообщалось, что иранский клуб предложил Каррере двухлетний контракт на €4 млн.
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Каррера: «Руководство „Спартака“ ошиблось с моим увольнением. Было время, чтобы сменить курс»

Sport24.ru11:26

Массимо Каррера: Моя отставка – это неверное решение руководства «Спартака»

Советский спорт10:36

Массимо Каррера: «„Спартак“ поспешил с моим увольнением»

Матч ТВ09:56

Каррера считает, что его слишком рано уволили из «Спартака»

Спорт-Экспресс10:38

Каррера считает, что руководство «Спартака» ошиблось с его увольнением

RT на русском09:15

Каррера — об увольнении: выбор руководства «Спартака» был неправильным

Чемпионат09:00

Каррера - о своем увольнении: «Решение руководства было неправильным»

Soccer.ru07:11
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Футбол

«Вильярреал» и «Валенсия» договорились о покупке Дениса Черышева

Обновлено в 18:44
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Посекундно свысока: о проблемах на борту сообщат по интернету

Качественная интернет-связь с землей поможет эффективнее обслуживать технику, позволит предупреждать пилотов об опасных ситуациях прямо во время полета и решит проблему потери черных ящиков в случае, если катастрофа всё же произошла.
Обновлено в 17:02
Футбол

Испания крупно обыграла Францию и вышла в финал молодежного ЧЕ

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Космос

NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид

Обновлено в 15:44
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Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
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Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
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Глава Минобороны Латвии удивился, что в Брюсселе можно смотреть RT

Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс в ходе международного форума в Брюсселе возмутился тому, что в его гостинице можно было смотреть телеканал RT.
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Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
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Политика

Владимир Путин: «Предатели должны быть наказаны»

«Предатели должны быть наказаны», - заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в марте прошлого года.
Обновлено в 16:00
Политика

Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации

Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20 заявил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны.
Обновлено в 17:54
Футбол

Алжир обыграл Сенегал и вышел в плей-офф Кубка Африки

Алжир набрал шесть очков в группе C и гарантировала себе выход в плей-офф с первого места. Сенегал занимает второе место, набрав три очка.
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Шоу-бизнес

Ирина Салтыкова заявила о намерении избавиться от вредных привычек

Российская певица Ирина Салтыкова объявила о намерении избавиться от вредных привычек.
Обновлено в 18:48
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
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Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

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Появился трейлер новых «Ангелов Чарли»

В Интернете появился трейлер новых «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт.
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Спорт

Российские баскетболистки с поражения стартовали на чемпионате Европы

Сегодня, 27 июня, стартовал финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие

Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка

Обновлено в 16:20
Политика

Врач прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель

Диагноз канцлеру Германии Ангеле Меркель, которой за последнее время дважды становилось плохо на официальных встречах, должны поставить специалисты при детальном осмотре.
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Футбол

Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей

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Обновлено в 15:52
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ИГ взяло ответственность за теракты в Тунисе

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Обновлено в 15:58
Армия и оружие

В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный

При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.
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Происшествия

Пожар на месте крушения Ан-24 в Бурятии полностью потушен

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, охвативший 200 квадратных метров, на месте крушения самолета Ан-24 в Бурятии.
Обновлено в 02:58
Экономика

Реальные зарплаты в России растут — Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что реальная заработная плата в России начала расти, однако располагаемые доходы граждан снижаются из-за выплаты процентов по потребительским и ипотечным кредитам, а также из-за краткосрочного эффекта, связанного с повышением НДС с 19 до 20%.
Обновлено в 16:53
Космос

Китай планирует к 2030 году стать мировой космической державой

Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC) намерена к 2030 году вывести свою страну в ряды мировых космических держав, пишет Синьхуа.
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Происшествия

Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае

Обновлено в 07:44
Здоровье

Более 1000 вологжан проходят целевое обучение на врачей

В рамках сокращения дефицита медицинских специалистов с 2012 года осуществляется целевая подготовка врачей.
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Музыка

Объявлены лауреаты конкурса им. Чайковского

Обновлено в 18:12
Происшествия

На северо-востоке Москвы ликвидировали пожар на складе

Ранее сообщалось, что на Ярославском шоссе горит склад, площадь пожара достигла 2 тысяч квадратных метров, пожару была присвоена третья – высшая категория сложности.
Обновлено в 15:48
Здоровье

На Кубани с начала года заготовили почти 2 тонны донорской крови

Практически все сдают кровь безвозмездно. Благодаря им в 2018 году было заготовлено более 61 тыс. л цельной донорской крови.
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Зеленский потребовал от Путина вернуть украинских моряков

Выступая на пресс-конференции в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть на Украину арестованных украинских моряков, передает УНИАН.
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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