Футбол
Каррера прокомментировал свое увольнение из «Спартака»Газета.Ru 11:24
Каррера был наставником "Спартака" с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России, а также стали обладателями Олимп Суперкубка страны. Ранее сообщалось, что иранский клуб предложил Каррере двухлетний контракт на €4 млн.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:14, Вашингтон
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