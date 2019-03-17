Футбол

Каррера приехал на матч «Спартака» и «Зенита»ProstoProSport вчера в 12:39

Спартак — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
13′
27′
Вильмар Барриос
Георгий Джикия
34′
45′
Игорь Смольников
55′
Сердар Азмун
56′
Кристиан Нобоа
Себастьян Дриусси
Роман Зобнин
57′
Денис Глушаков
61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
73′
74′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
79′
Денис Глушаков
Наиль Умяров
85′
Софьян Ханни
86′
87′
Эмильяно Ариэль Ригони
Магомед Оздоев
90′+1′
Вильмар Барриос
Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера не оставил без внимания дерби бывшей команды с «Зенитом» в 20-м туре РПЛ. Как сообщает Sport24.ru, итальянский специалист приехал на «Открытие Арену».
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