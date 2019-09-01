Футбол

RT на русскомRT на русскомКаррера приедет в Москву 12 сентября

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера посетит Москву 12 сентября.
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Каррера вернется в Россию 12 сентября

Нева Спорт07:15

Каррера вернётся в Москву 12 сентября

Евро-футбол.ру06:31

Каррера приедет в Москву 12 сентября

RT на русском08:23

Каррера вернется в Москву 12 сентября

Матч ТВ06:42

Каррера вернется в Москву 12 сентября

Sportbox.RU06:42

Массимо Каррера вернется в Москву 12 сентября

Sport24.ru06:03

Каррера прилетит в Москву 12 сентября

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Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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