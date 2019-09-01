Армия и оружие Десять человек погибли при атаке талибов в Афганистане В результате погибли не менее десяти человек, еще несколько получили ранения, сообщает телеканал Tolo News.

Политика Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.

Политика Правила призыва в армию изменились в России Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.

Политика Дуда: Чтобы глобальная война не повторилась, нужно противостоять агрессору По словам г-на Дуды, если бы в своё время страны Европы противостояли аншлюсу Австрии и вторжению в Чехословакию, то в итоге удалось бы избежать и нападения на Польшу.

Происшествия В Гонконге приостановили движение аэроэкспрессов из-за демонстрантов Движение аэроэкспрессов в международный аэропорт Гонконга приостановлено из-за действий демонстрантов, говорится в заявлении компании-оператора.

Шоу-бизнес Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.

Наука Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.

Происшествия Фанаты ЦСКА перекрыли улицу Первомайскую в Туле Болельщики московского ЦСКА перед матчем с "Арсеналом" перекрыли улицу Первомайскую.

Происшествия Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.

Происшествия В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.

Армия и оружие Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям Последствиями удара США в сирийской зоне деэскалации Идлиб стали многочисленные жертвы и разрушения, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Армия и оружие Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Единоборства Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла В столице Великобритании только что завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Василий Ломаченко защитил чемпионские пояса WBA и WВО в легком весе и завоевал вакантный пояс WBC, одержав победу над Люком Кэмпбеллом.

Общество Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд В соответствии с принятым решением Райту придется вернуть родственникам покойного Клеймана порядка 410 тыс. единиц криптовалюты, что по нынешнему курсу составляет около $4 млрд.

Экономика Bloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.

Происшествия Убийца прохожего под Лионом перед нападением разговаривал сам с собой По словам свидетелей, на которых ссылается канал, перед нападением преступник вел себя странно, разговаривал сам с собой.

Авто На видео показали уникальный Chevrolet Corvette с 1000-сильным мотором На ютуб-канале «Привет Тачка» показали видео с Chevrolet Corvette C6, который был выпущен в 2013 году. Но это не стандартный автомобиль.