Каррера поздравил московский «Спартак» с днем рожденияРИАМО 12:13

Бывший тренер столичного «Спартака» Массимо Каррера поздравил футбольный клуб, который отмечает 97-ю годовщину. Каррера был главным тренером «красно-белых» с 2016-го по 2018 год. Под его руководством команда завоевала чемпионский титул и Суперкубок России.

Происшествия Три альпиниста погибли из-за схода лавины в Канаде Три альпиниста погибли в результате схода лавины в канадских горах, передает телеканал CTV. Сообщается, что альпинисты погибли 17 апреля.

Экономика Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.

Общество Фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ запустят в мае Фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» запустят на ВДНХ в Москве в первой половине мая, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу выставочного комплекса.

Шоу-бизнес Ольга Орлова повеселилась на дне рождения Валерии Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова повеселилась на праздновании 51-го дня рождения известнейшей российской исполнительницы Валерии.

Транспорт Минтранс меняет систему подготовки водителей Минтранс меняет систему подготовки водителей Минтранс предложил провести масштабную реформу по разделению водителей на любителей и профессионалов.

Энергетика В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.

Политика Премьер Венгрии предлагал Польше «разделить Украину» Польский депутат Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве "разделить Украину".

Гаджеты «Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.

Общество В Россельхознадзоре заявили об ухудшении качества продуктов из Турции В Россельхознадзоре выразили обеспокоенность ухудшением качества фруктов и овощей из Турции.

Происшествия Отдел полиции на юге Москвы эвакуировали из-за пожара Пожар произошел в отделе полиции по району Орехово-Борисово Южное, из учреждения эвакуированы девять человек.

Экономика Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.

Происшествия Появилось видео задержания соратников полковника Квачкова Опубликовано видео задержания трех соратников бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.

Происшествия Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга «Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.

Экономика Госдума ужесточает условия работы МФО и выдачу микрокредитов Как отметил Володин, это необходимо для пресечения мошеннических способов получить микрокредит.

Политика Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком» Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.

Футбол РПЛ не определилась с форматом лимита на легионеров 18 апреля РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21.

Технологии Сбербанк создал виртуальную телеведущую по имени Елена Специалисты Сбербанка создали цифрового двойника телеведущей на основе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба банка в четверг, 18 апреля.

Армия и оружие За неделю 22 летательных аппарата провели разведку у границ РФ Разведку вели 22 летательных аппарата. Такие данные Министерства обороны опубликовала в пятницу газета вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Кино Михалков назвал «Братство» Лунгина клишированным Режиссёр Никита Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.

Общество Математика для всех, и пусть никто не уйдет обиженным Сместить акценты с одаренности По словам Анны, в России хорошие преподаватели математики понимают лишь, как надо учить одаренных детей, а на всем остальном, в том числе на обучении "обычных" детей, они уже не концентрируются.

Политика Под санкции попало почти 30% товарооборота России и Украины Глава Минэкономики Максим Орешкин оценил суммарный оборот товаров, попавших под введенные Россией санкции, почти в 30% общего объема товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году.

Гаджеты Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.

Политика Зеленский не уверен, что ему удаться пожать Порошенко руку Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не уверен, получится ли у него пожать руку президенту Украины Петру Порошенко, обещавшему рубить коррупционерам руки.