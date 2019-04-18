Футбол

Каррера поздравил московский «Спартак» с днем рожденияРИАМО 12:13

Бывший тренер столичного «Спартака» Массимо Каррера поздравил футбольный клуб, который отмечает 97-ю годовщину. Каррера был главным тренером «красно-белых» с 2016-го по 2018 год. Под его руководством команда завоевала чемпионский титул и Суперкубок России.
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«Спартак» представил ролик в честь своего 97-летия

Чемпионат15:54

«Спартак» выпустил ролик на день рождения. Каррера в него попал

Спорт-Экспресс12:38

«Спартак» поблагодарил Карреру за поздравление с днем рождения

Sportbox.RU11:03

«Спартак» поблагодарил Карреру за поздравление с днем рождения

Матч ТВ11:03

Каррера поздравил «Спартак» с 97-летием

Sport24.ru08:47

Каррера поздравил «Спартак» с 97-летием

Газета.Ru08:41

«Спартак» опубликовал видео с Каррерой ко дню рождения клуба

Советский спорт14:01
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