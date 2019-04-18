Футбол
Каррера поздравил московский «Спартак» с днем рожденияРИАМО 12:13
Бывший тренер столичного «Спартака» Массимо Каррера поздравил футбольный клуб, который отмечает 97-ю годовщину. Каррера был главным тренером «красно-белых» с 2016-го по 2018 год. Под его руководством команда завоевала чемпионский титул и Суперкубок России.
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Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Футбол
«Челси» победил «Славию» и вышел в полуфинал ЛЕ
"Челси" победил "Славию" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (4:3). Дублем в составе "синих" отметился нападающий Педро.
Обновлено в 16:51
Здоровье
Глубина вен. Иногда кровь течет неправильно, как сама жизнь
Оказалось, это редкое заболевание, синдром Клиппеля–Треноне, при котором не функционируют глубокие вены.
Обновлено в 17:37
Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Обновлено в 14:55
Политика
Доклад Мюллера назвали победой Трампа
Доклад прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году назвали победой президента Дональда Трампа.
Обновлено в 11:40
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Политика
Советник Дональда Трампа по России тайно приехала в Москву
Москву посетила советница президента США Дональда Трампа. О ее визите ни американские, ни российские власти не сообщали.
Обновлено в 04:36
Футбол
Валенсия — Вильярреал 2:0
В первом матче соперников, который состоялся на прошлой неделе в Вильярреале, «Валенсия» добилась выездной победы со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышла «Валенсия».
Обновлено в 16:48
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 12:03
Политика
Зеленский представил будущую президентскую команду
Обновлено в 15:32
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Политика
Зеленский высказался в пользу героизации Бандеры
Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский заявил, что не имеет ничего против героизации националиста Степана Бандеры, а декоммунизация, по его мнению, вовсе является "нормальным" явлением.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:07
Футбол
Кутепов успешно перенес операцию
Защитник «Спартака» Илья Кутепов успешно перенес операцию в связи с правосторонней паховой грыжей.
Обновлено в 13:48
Музыка
Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Появилось видео задержания соратников полковника Квачкова
Опубликовано видео задержания трех соратников бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.
Обновлено в 04:09
Наука
Стало известно, зачем лошадям копыта
Известно, что многие виды вымерших лошадей, живших в эпоху миоцена, имели три «пальца».
Обновлено в 07:32
Футбол
Английский клуб обвинён в расизме и оштрафован
В детской футбольной лиге Англии разгорелся скандал после того, как отец одного из десятилетних футболистов обвинил команду в расизме из-за замены собственного ребёнка в ходе одного из поединков.
Обновлено в 16:45
Наука
Ученые рассказали, как по лицу мужчины вычислить коварного изменщика
Каждый пятый смог определить изменщика-мужчину, а вот вычислить неверных жен не удалось никому. Ученые дали этому свое объяснение.
Обновлено в 10:01
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой
Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей
Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери
Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Житель Брянска спалил полтора миллиона рублей в чайнике
Представители Банка России в Брянской области рассказали о случае, как местный житель сжег полтора миллиона рублей в чайнике.
Обновлено в 15:29
Авто
Бренд Great Wall показал в Шанхае новый пикап P-серии
Китайская компания Great Wall официально представила на автосалоне в Шанхае новую модель пикапа Great Wall P-серии.
Обновлено в 07:33