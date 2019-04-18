Футбол
Каррера поздравил «Спартак» с днём рожденияЧемпионат вчера в 08:35
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в социальной сети поздравил столичный клуб с днём рождения. Каррера возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год. «С днём рождения, „Спартак“, с 97-летием!» — написал итальянский специалист в «Инстаграме».
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Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Обновлено вчера в 06:03
Общество
Глава Минкомсвязи назвал самый популярный запрос на портале госуслуг
Россияне на портале госуслуг чаще всего запрашивают информацию о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде, написал в колонке для «РИА Новости» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права
ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.
Обновлено вчера в 23:18
Путешествия
Россияне назвали раздражающие качества соотечественников за границей
Россияне рассказали, что больше всего в поведении земляков во время отдыха за границей их раздражает любовь к выпивке и недоброжелательность.
Обновлено вчера в 21:48
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Здоровье
Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Обновлено в 02:21
Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Музыка
«Московская весна а cappella» пройдет на 51 площадке
Международный фестиваль и конкурс "Московская весна a cappella" пройдет на 51 площадке с 1 по 12 мая.
Обновлено в 01:19
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
Крупный пожар в Канске локализован
В городе Канске Красноярского края локализовано крупное возгорание кровли пятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 00:04
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено вчера в 05:37
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение
Звезда российского телевидения Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение.
Обновлено в 02:02
Авто
Фотошпионы засекли прототип BMW 2-Series Gran Coupe 2020
Вполне возможно, что BMW 2-Series Gran Coupe 2020 будет переднеприводным, обзаведется платформой UKL.
Обновлено в 00:14
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено 17 апреля в 11:10
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Экономика
Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга
«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
Обновлено вчера в 14:53
Путешествия
Названы российские города с самыми дешевыми отелями
Последнее место в десятке городов с самыми бюджетными отелями занял Омск, где стоимость номера начинается от 960 рублей.
Обновлено вчера в 04:43
Технологии
Сбербанк показал виртуальную телеведущую
По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса, уже сложно кого-то удивить виртуальными 3D-моделями, которые активно применяются в сферах кино, компьютерных играх.
Обновлено вчера в 10:32
Авто
Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России
Обновлено вчера в 08:51
Экономика
Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан
По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.
Обновлено в 00:00
Авто
Renault Arkana: все модификации кроссовера для России
В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства, выданное Renault Arkana.
Обновлено вчера в 11:19
Общество
Сухая и теплая погода ожидается в Москве 19 апреля
Обновлено в 00:51
Армия и оружие
Сатановский объяснил, как уничтожить США без миллионных жертв
Сатановский указал на то, что вероятность попытки Белого дома нанести ядерный удар по России увеличивается из-за «американской идеи», что военные действия будут идти не на территории Америки.
Обновлено вчера в 06:56
Авто
Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS
В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.
Обновлено вчера в 06:25
Политика
Порошенко призвал сторонников нанести удар по «реваншистам»
Украинский лидер Петр Порошенко за два дня до президентских выборов призвал сторонников сгруппироваться и ударить по "реваншистам".
Обновлено в 02:39
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Зеленский представил свою будущую президентскую команду
Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» рассказал, с кем он будет «строить Украину» в случае, если займет пост президента страны.
Обновлено в 00:34