Футбол
Каррера поздравил «Спартак» с 97-летиемГазета.Ru 08:41
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера поздравил клуб с 97-летием, передает "Советский спорт".
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