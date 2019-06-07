Футбол

Каррера обратился к болельщикам «Спартака»Спорт-Экспресс 01:49

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью Youtube-каналу "Мы к вам приедем" признался, что постоянно общается с болельщиками красно-белых. 55-летний итальянский специалист также пожелал фанатам оставаться единым целым и не переставать поддерживать любимый клуб.
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Каррера призвал болельщиков «Спартака» сплотиться вокруг команды

Sport24.ru02:45

Каррера: «Советую болельщикам „Спартака“ сплотиться вокруг команды»

Евро-футбол.ру02:40

Каррера обратился к болельщикам «Спартака»

Спорт-Экспресс01:49

Каррера: желаю болельщикам «Спартака» оставаться единым целым

Чемпионат02:28

Каррера обратился к фанатам «Спартака»

Газета.Ruвчера в 15:13
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В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.
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Классический эффект памяти формы проявляется в сплавах, а также полимерах, и активно используется, к примеру, в медицине.
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Титов заявил, что бизнес оштрафован в 2018 году на 179 млрд рублей

Сумма штрафов, полученных от проверок бизнеса, составила в 2018 году 179 млрд рублей.
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Кто из участниц премии МУЗ-ТВ уехал с красной дорожки в роддом?

Рэпер NATAN накануне показал себя истинным джентльменом, оказав помощь девушке, у которой начались роды прямо во время шествия по красной дорожке Премии МУЗ-ТВ.
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Миллер назвал условия контракта на поставки топлива Украине

Глава корпорации «Газпром» Алексей Миллер заявил, что ряд условий по поддержке необходимых резервных мощностей транзитной системы на границе России и Украины не будут исполнятся без заключения соответствующего контракта.
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Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку

Обновлено вчера в 23:03
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По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемого

Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
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Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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ВСУ вторые сутки подряд несут потери в Донбассе

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Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье

Обновлено вчера в 05:10
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Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

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Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
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Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
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В Раде призвали судить президентов Украины за госизмену

В Раде призвали судить первых двух президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму за госизмену.
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Новый препарат для лечения рака оказался намного эффективнее ближайших аналогов.
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Армия и оружие

США оценили решение Турции отправить в Россию военных для обучения работе с С-400

Заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд заявила, что Вашингтон разочарован решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
Обновлено в 01:40
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МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова

В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного».
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Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова

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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.
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В ВСУ заявили, что имеют право отвечать на обстрелы в Донбассе

Командование операции объединенных сил Украины в Донбассе заявило, что военные имеют право вести огонь в ответ на обстрелы позиций силовиков в Донбассе.
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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