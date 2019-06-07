Футбол
Каррера обратился к болельщикам «Спартака»Спорт-Экспресс 01:49
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью Youtube-каналу "Мы к вам приедем" признался, что постоянно общается с болельщиками красно-белых. 55-летний итальянский специалист также пожелал фанатам оставаться единым целым и не переставать поддерживать любимый клуб.
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