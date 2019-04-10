Футбол
Каррера об увольнении из «Спартака»: Возможно, решение было поспешнымLife.ru 07:02
Карреру уволили с поста главного тренера "Спартака" в октябре 2018 года. Короткий период командой руководил его помощник Рауль Рианчо, а затем наставником красно-белых стал экс-тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов.
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