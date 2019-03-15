Футбол
Каррера объяснил, почему готов возглавить «Зенит»Sport24.ru 10:09
Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему не назвал «Зенит» клубом, в котором он не готов работать в будущем. В недавнем интервью итальянец признался, что не готов возглавить ЦСКА, но не исключил возможность работы в других российских клубах.
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