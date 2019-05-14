Каррера может возглавить команду из чемпионата ИранаSoccer.ru 16:35

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Эстеглал», выступающий в чемпионате Ирана. Ранее сообщалось о возвращении Карреры в Россию. Итальянскому специалисту приписывали интерес со стороны «Оренбурга».

Каррера может возглавить команду из чемпионата Ирана

Кино Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.

Политика Правительство Японии осудило слова депутата о «войне» за Курилы Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга осудил и подверг критике слова депутата от партии "Обновления Японии" Ходаки Маруямы о "войне" применительно к решению вопроса четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, которые в Японии принято называть "северными территориями".

Экономика Правительство расширило список товаров для маркировки Правительство расширило список товаров, подлежащих маркировке, в том числе в него попали бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары.

Армия и оружие В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе "К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идёт подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств", - сказал Ермаков.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись. Пара уже неоднократно пыталась расстаться.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в России Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.

Происшествия В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.

Шоу-бизнес Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.

Политика В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2» Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.

Шоу-бизнес В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.

Энергетика В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет отметки в 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.

Авто Российский авторынок в апреле показал снижение На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).

Политика Польша оценила ущерб от Германии в триллион долларов Польский политик Аркадиуш Муларчик заявил, что объем компенсаций от Германии, которые Варшава вправе требовать за потери во Второй мировой войне, оценивается примерно в триллион долларов.

Политика Турецкий регулятор обнаружил трещины в фундаменте АЭС «Аккую» Регулятор атомной энергии Турции — Turkey’s Atomic Energy Authority (TAEK) — дважды выявлял трещины в бетоне фундамента АЭС «Аккую», которую строит «Росатом».

Футбол Джеррард: «Расизм портит российский футбол» Экс-капитан «Ливерпуля», главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал, что ему нравится и не нравится в России.

Транспорт Рубцовчане готовятся выйти на пикет против резкого скачка цен на проезд в общественном транспорте 13 мая инициативная группа жителей Рубцовска заявила городской администрации о своем желании публично выступить против повышения стоимости проезда в общественном транспорте.

Хоккей Панарин о сборной России: «Многие писали, что я чуть ли не предатель» Нападающий Артемий Панарин высказался о ситуации со сборной России и ЧМ-2019. Форвард не был вызван в состав команды.

Экономика Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.

Кино Опубликован список навсегда утраченных отечественных фильмов Научные сотрудники Госфильмофонда составили список из кинокартин отечественного производства, которые зритель уже никогда не увидит, поскольку они безвозвратно утрачены.

Шоу-бизнес Размер пенсии Лолиты превзошел ожидания певицы в три раза Известная певица Лолита в Instagram рассказала о трех вещах, которые ее удивили за последнее время.

Шоу-бизнес Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.

Политика Минтруд назвал условие для выплаты российской пенсии жителям Донбасса В Министерстве труда и социальной защиты назвали условие, необходимое для выплаты пенсий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые имеют российские паспорта.