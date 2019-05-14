Футбол
Каррера может возглавить команду из чемпионата ИранаSoccer.ru 16:35
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Эстеглал», выступающий в чемпионате Ирана. Ранее сообщалось о возвращении Карреры в Россию. Итальянскому специалисту приписывали интерес со стороны «Оренбурга».
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Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Политика
Правительство Японии осудило слова депутата о «войне» за Курилы
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга осудил и подверг критике слова депутата от партии "Обновления Японии" Ходаки Маруямы о "войне" применительно к решению вопроса четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, которые в Японии принято называть "северными территориями".
Обновлено в 22:27
Экономика
Правительство расширило список товаров для маркировки
Правительство расширило список товаров, подлежащих маркировке, в том числе в него попали бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары.
Обновлено в 09:20
Общество
Татарстанцы бьют тревогу из-за обмеления рек
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
"К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идёт подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств", - сказал Ермаков.
Обновлено в 20:29
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись
Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись. Пара уже неоднократно пыталась расстаться.
Обновлено в 06:00
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Политика
В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
Обновлено в 20:38
Шоу-бизнес
В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой
7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.
Обновлено в 07:05
Энергетика
В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне
Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет отметки в 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
Обновлено в 21:56
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Политика
Польша оценила ущерб от Германии в триллион долларов
Польский политик Аркадиуш Муларчик заявил, что объем компенсаций от Германии, которые Варшава вправе требовать за потери во Второй мировой войне, оценивается примерно в триллион долларов.
Обновлено в 09:41
Политика
Трамп захотел встретиться с Путиным
Обновлено в 07:37
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:31
Политика
Турецкий регулятор обнаружил трещины в фундаменте АЭС «Аккую»
Регулятор атомной энергии Турции — Turkey’s Atomic Energy Authority (TAEK) — дважды выявлял трещины в бетоне фундамента АЭС «Аккую», которую строит «Росатом».
Обновлено в 09:05
Футбол
Джеррард: «Расизм портит российский футбол»
Экс-капитан «Ливерпуля», главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал, что ему нравится и не нравится в России.
Обновлено в 15:28
Транспорт
Рубцовчане готовятся выйти на пикет против резкого скачка цен на проезд в общественном транспорте
13 мая инициативная группа жителей Рубцовска заявила городской администрации о своем желании публично выступить против повышения стоимости проезда в общественном транспорте.
Обновлено в 22:32
Хоккей
Панарин о сборной России: «Многие писали, что я чуть ли не предатель»
Нападающий Артемий Панарин высказался о ситуации со сборной России и ЧМ-2019. Форвард не был вызван в состав команды.
Обновлено в 17:25
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Кино
Опубликован список навсегда утраченных отечественных фильмов
Научные сотрудники Госфильмофонда составили список из кинокартин отечественного производства, которые зритель уже никогда не увидит, поскольку они безвозвратно утрачены.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес
Размер пенсии Лолиты превзошел ожидания певицы в три раза
Известная певица Лолита в Instagram рассказала о трех вещах, которые ее удивили за последнее время.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Политика
Минтруд назвал условие для выплаты российской пенсии жителям Донбасса
В Министерстве труда и социальной защиты назвали условие, необходимое для выплаты пенсий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые имеют российские паспорта.
Обновлено в 03:50
Экономика
Минэкономразвития предложило запретить госбанкам покупать частные
Минэкономразвития совместно с Минфином, ФАС и ЦБ разработали поправки в закон «О защите конкуренции», которые запрещают государству приобретать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний, работающих в условиях конкуренции.
Обновлено в 15:02