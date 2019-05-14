Футбол

Каррера может возглавить команду из чемпионата ИранаSoccer.ru 16:35

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Эстеглал», выступающий в чемпионате Ирана. Ранее сообщалось о возвращении Карреры в Россию. Итальянскому специалисту приписывали интерес со стороны «Оренбурга».
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Массимо Каррера может возглавить иранский клуб

Матч ТВ17:58

Каррера может трудоустроиться в Иране

Sport.ru18:58

Каррера может возглавить иранский клуб «Эстегляль»

Чемпионат16:48

Каррера может возглавить команду из чемпионата Ирана

Soccer.ru16:35

СМИ: Каррера может возглавить команду из чемпионата Ирана

Спорт-Экспресс16:23

Каррера может возглавить иранскую команду

Sport24.ru16:14

Каррера может занять пост главного тренера команды из Ирана

Газета.Ru17:30
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Максим Галкин отмечает 18-летие знакомства с Аллой Пугачевой

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Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
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Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга осудил и подверг критике слова депутата от партии "Обновления Японии" Ходаки Маруямы о "войне" применительно к решению вопроса четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, которые в Японии принято называть "северными территориями".
Обновлено в 22:27
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Правительство расширило список товаров для маркировки

Правительство расширило список товаров, подлежащих маркировке, в том числе в него попали бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары.
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Татарстанцы бьют тревогу из-за обмеления рек

Обновлено в 04:33
Армия и оружие

В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

"К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идёт подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств", - сказал Ермаков.
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Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись. Пара уже неоднократно пыталась расстаться.
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Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
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В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной

Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Политика

В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»

Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
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Шоу-бизнес

В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой

7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.
Обновлено в 07:05
Энергетика

В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне

Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет отметки в 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
Обновлено в 21:56
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Политика

Польша оценила ущерб от Германии в триллион долларов

Польский политик Аркадиуш Муларчик заявил, что объем компенсаций от Германии, которые Варшава вправе требовать за потери во Второй мировой войне, оценивается примерно в триллион долларов.
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Политика

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Происшествия

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Турецкий регулятор обнаружил трещины в фундаменте АЭС «Аккую»

Регулятор атомной энергии Турции — Turkey’s Atomic Energy Authority (TAEK) — дважды выявлял трещины в бетоне фундамента АЭС «Аккую», которую строит «Росатом».
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Футбол

Джеррард: «Расизм портит российский футбол»

Экс-капитан «Ливерпуля», главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал, что ему нравится и не нравится в России.
Обновлено в 15:28
Транспорт

Рубцовчане готовятся выйти на пикет против резкого скачка цен на проезд в общественном транспорте

13 мая инициативная группа жителей Рубцовска заявила городской администрации о своем желании публично выступить против повышения стоимости проезда в общественном транспорте.
Обновлено в 22:32
Хоккей

Панарин о сборной России: «Многие писали, что я чуть ли не предатель»

Нападающий Артемий Панарин высказался о ситуации со сборной России и ЧМ-2019. Форвард не был вызван в состав команды.
Обновлено в 17:25
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

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Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Кино

Опубликован список навсегда утраченных отечественных фильмов

Научные сотрудники Госфильмофонда составили список из кинокартин отечественного производства, которые зритель уже никогда не увидит, поскольку они безвозвратно утрачены.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес

Размер пенсии Лолиты превзошел ожидания певицы в три раза

Известная певица Лолита в Instagram рассказала о трех вещах, которые ее удивили за последнее время.
Обновлено в 08:24
Политика

Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне

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Шоу-бизнес

Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
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Политика

Минтруд назвал условие для выплаты российской пенсии жителям Донбасса

В Министерстве труда и социальной защиты назвали условие, необходимое для выплаты пенсий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые имеют российские паспорта.
Обновлено в 03:50
Экономика

Минэкономразвития предложило запретить госбанкам покупать частные

Минэкономразвития совместно с Минфином, ФАС и ЦБ разработали поправки в закон «О защите конкуренции», которые запрещают государству приобретать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний, работающих в условиях конкуренции.
Обновлено в 15:02
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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