Футбол
Каррера может возглавить команду из чемпионата ИранаSoccer.ru вчера в 16:35
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Эстеглал», выступающий в чемпионате Ирана. Ранее сообщалось о возвращении Карреры в Россию. Итальянскому специалисту приписывали интерес со стороны «Оренбурга».
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Политика
Последствия разрыва отношений с Россией оценили в Раде
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина останется без "помощи Востока" в случае разрыва отношений с Россией.
Обновлено вчера в 23:55
Музыка
Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Китай объявил ответные меры в торговой войне с США
С 1 июня Китай повысит и введет пошлины на американские товары на $60 млрд в ответ на такое же решение США.
Обновлено вчера в 16:33
Кино
Появился тизер заключительной серии «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал тизер заключительной серии последнего сезона сериала "Игра престолов". Видео было опубликовано на YouTube.
Обновлено вчера в 02:40
Политика
Новая лунная программа США получила название «Артемида»
В своем Twitter ведомство пояснило, что древнегреческая богиня Артемида была сестрой бога Аполлона, имя которого носила первая лунная программа США 1960-70-х годов.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Свыше 100 человек эвакуировали из иркутского колледжа из-за пожара
Обновлено вчера в 23:39
Общество
Новые правила получения детских пособий вступили в силу
Закон, корректирующий правила оформления пособий на первого и второго ребёнка, вступил в силу 12 мая.
Обновлено 12 мая в 05:53
Политика
Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне
Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 21:27
Футбол
«Астон Вилла» может выкупить Абрахама у «Челси» за € 29 млн
По данным источника, бирмингемский клуб может заплатить за футболиста € 29 млн, если сумеет завоевать путёвку в Премьер-лигу.
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 09:57
Политика
Минюст США изучает запрос о возвращении Ярошенко на родину
Минюст США рассматривает запрос России о возвращении россиянина Константина Ярошенко на родину, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:10
Политика
В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 21:37
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 14 мая
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 14 мая, составляет 65,4703 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 06:33
Происшествия
На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов
Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на круизную компанию Princess Cruises.
Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие
Пентагон подготовил план отправки 120 тысяч военных, чтобы противодействовать Ирану
Патрик Шанахан, исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Америки, представил обновленный военный план, который предусматривает отправку до 120 тысяч военнослужащих на Ближний Восток в случае, если Иран атакует американских военных или ускорит разработку ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Настя Каменских выложила откровенное фото в белом кружевном белье
Известная певица Настя Каменских выложила откровенное фото в белом кружевном белье.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено вчера в 13:44
Общество
В Курганской области объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение опубликовано на официальном сайте курганского гидрометцентра.
Обновлено вчера в 05:08
Хоккей
Сборная России победила Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено вчера в 12:30
Наука
Обнаружены новые следы загрязнения воздуха древними римлянами
Обновлено вчера в 02:28
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в РФ
Больше всего угонов в первом квартале 2019 года в России было зафиксировано с участием Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia.
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили
Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили из-за неисправности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
Евросоюз потребовал от Зеленского выплаты долгов Украины
Еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан назвал две основные проблемы, с которыми предстоит столкнуться выбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия
МВД подсчитало ущерб от совершенных в России в 2018 году преступлений
В 2018 году всего было зарегистрировано 1991,5 тысячи преступлений, или на 3,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено вчера в 21:36
Общество
CNN: актриса Фелисити Хаффман признала вину в попытке мошенничества
Обновлено вчера в 16:01
Политика
США запретили Евросоюзу самостоятельно заниматься обороной
В послании говорится, что оборонные планы ЕС несут угрозу для десятилетней интеграции трансатлантической оборонной индустрии и военного сотрудничества в рамках НАТО, а также приведут к соперничеству между ЕС и альянсом.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика
Минэкономразвития предложило запретить госбанкам покупать частные
Минэкономразвития совместно с Минфином, ФАС и ЦБ разработали поправки в закон «О защите конкуренции», которые запрещают государству приобретать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний, работающих в условиях конкуренции.
Обновлено вчера в 15:02