Каррера может возглавить команду из чемпионата ИранаSoccer.ru вчера в 16:35

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Эстеглал», выступающий в чемпионате Ирана. Ранее сообщалось о возвращении Карреры в Россию. Итальянскому специалисту приписывали интерес со стороны «Оренбурга».

Каррера может возглавить команду из чемпионата Ирана

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