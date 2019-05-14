Футбол
Каррера может возглавить команду из чемпионата ИранаSoccer.ru 16:35
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Эстеглал», выступающий в чемпионате Ирана. Ранее сообщалось о возвращении Карреры в Россию. Итальянскому специалисту приписывали интерес со стороны «Оренбурга».
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Призыв главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса ввести санкции из-за решения Москвы об упрощенной процедуре получения гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик является только формальным поводом для антироссийской риторики Запада, пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
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