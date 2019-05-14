Футбол

Каррера может возглавить команду из чемпионата ИранаSoccer.ru 16:35

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Эстеглал», выступающий в чемпионате Ирана. Ранее сообщалось о возвращении Карреры в Россию. Итальянскому специалисту приписывали интерес со стороны «Оренбурга».
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Массимо Каррера может возглавить иранский клуб

Матч ТВ17:58

Каррера может возглавить иранскую команду

Sport24.ru16:14

Каррера может занять пост главного тренера команды из Ирана

Газета.Ru17:30

Каррера может возглавить иранский клуб «Эстегляль»

Чемпионат16:48

Каррера может возглавить команду из чемпионата Ирана

Soccer.ru16:35

СМИ: Каррера может возглавить команду из чемпионата Ирана

Спорт-Экспресс16:23

Иранский клуб интересуется Каррерой

Советский спорт17:51
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 18:27, Ашберн
Хоккей

Канада вырвала победу над Словакией в матче ЧМ

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Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
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В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки

Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено в 06:20
Футбол

УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков

Английский клуб «Манчестер Сити» может быть отстранен от участия в еврокубках на один сезон по решению Следственной палаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю.
Обновлено в 16:45
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Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

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Собчак высказалась о причинах смерти Доренко

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Политика

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Происшествия

Летевший в Самару Sukhoi Superjet вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 21:11
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

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Обновлено вчера в 19:45
Экономика

Доходы членов правления Роснефти в I кв. 2019г выросли почти в 2 раза

Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла в 1,9 раза, следует из ежеквартального отчета компании.
Обновлено в 16:35
Армия и оружие

Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта

Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено в 13:16
Политика

Китай объявил ответные меры в торговой войне с США

С 1 июня Китай повысит и введет пошлины на американские товары на $60 млрд в ответ на такое же решение США.
Обновлено в 16:33
Политика

Китай направил медикаменты в Венесуэлу

Медикаменты из Китая прибывают в Венесуэлу, речь идет о двух миллионах единиц, сообщило министерство внешней торговли и иностранных инвестиций Венесуэлы в Twitter.
Обновлено в 17:49
Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Обновлено в 14:28
Культура

«Говорит Москва» закрыла передачу Сергея Доренко

В Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва" появилось сообщение о том, что программа главреда станции Сергея Доренко "Подъем" больше выходить в эфир не будет.
Обновлено в 15:56
Музыка

Сергей Лазарев предложил российский город для «Евровидения-2020»

Певец Сергей Лазарев считает, что в случае его победы России стоит рассмотреть Сочи как города-хозяина следующего Евровидения.
Обновлено в 15:21
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Политика

В Кремле назвали регионы с максимальным запросом на смену губернатора

В десятку губернаторов, за смену которых высказалось наибольшее количество жителей того или иного региона, вошли, в частности, Дмитрий Овсянников (Севастополь), Игорь Орлов (Архангельская область) и Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия).
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия

Российский лидер отметил, что гиперзвукового оружия пока нет ни у кого кроме РФ, однако ведущие мировые державы рано или поздно создадут такое вооружение.
Обновлено в 17:59
Политика

Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился

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Происшествия

В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета

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Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес

Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту

Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено в 16:49
Авто

Пикап Ram оснастили 0,2-литровым мотором от газонокосилки

Американец Карсон Дуба установил на 40-летний пикап Dodge Ram одноцилиндровый двигатель от газонокосилки.
Обновлено в 10:53
Экономика

Биткоин за неделю подорожал на треть

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 0.52 мск биткоин дорожал на 13,62%, до 8,022 тысячи долларов.
Обновлено в 18:10
Происшествия

Ученик гимназии в Казани взял в заложники целый класс

Обновлено в 07:02
Политика

США призвали Турцию отложить покупку С-400

Агентство Bloomberg узнало о просьбе США к Турции отложить приобретение ракетных комплексов С-400 у России.
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Происшествия

В Каменском районе объявили траур

Обновлено в 05:30
Политика

Евросоюз прокомментировал выдачу паспортов РФ в Донбассе

Призыв главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса ввести санкции из-за решения Москвы об упрощенной процедуре получения гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик является только формальным поводом для антироссийской риторики Запада, пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Обновлено в 10:10
Футбол

Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль

Если Мамаева и Кокорина отправят в Ярославль, то, вероятнее всего, местом их заключения станет ИК №1. Туда обычно направляют заключенных, впервые оказавшихся за решеткой.
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Массимо Каррера
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Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Винфрид Шефер
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