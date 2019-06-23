Футбол
Каррера может возглавить клуб из ИранаSports.ru 03:50
В ближайшее время у Массимо Карреры может появиться новая работа. Итальянец претендует на пост главного тренера иранского клуба «Персеполис». Также иранскую команду могут возглавить Крунослав Юрчич и Александр Нури.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:13, Вашингтон
Культура
Владимир Машков рассказал о мечте «совместить актера с куклой»
Машков назвал всех артистов театра кукол великими людьми.
Обновлено в 03:49
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео
Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
Обновлено в 01:51
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
ЦБ разъяснил свой совет банкам «прощать долги по ипотеке» Самое доступное жилье в ипотеку, как показало исследование, в Магаданской области и Ямало-Ненецком округе.
Обновлено в 04:12
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Политика
Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен
Обновлено в 00:41
Политика
Путин запретил россиянам оставаться в Грузии
Владимир Путин уже подписал указ, согласно которому с восьмого июля все российские авиакомпании должны прекратить летать в Грузию.
Обновлено 21 июня в 15:32
Армия и оружие
В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн
Немецкий адвокат Райнер Браун заявил, что с 23 по 30 июня возле базы ВВС США Рамштайн в Германии пройдут массовые протесты.
Обновлено в 03:14
Футбол
Грузинские футболисты вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами
Игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси, сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 04:59
Футбол
«Денисов был связующим звеном между коллективом и Геркусом». Как Лоськов помогает Семину в «Локо»
Корреспондент Sport24 Тигран Арутюнян встретился с помощником главного тренера "Локо" Дмитрием Лоськовым и узнал: в чем секрет Юрия Палыча Семина; кто в "Локо" — самый большой профессионал, а кто ленится; чем так хороши новички Хвича Кварацхелия и Дмитрий Живоглядов; что нужно улучшить братьям Миранчукам, чтобы стать круче; когда Лоськов будет тренировать самостоятельно.
Обновлено в 04:00
Происшествия
На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком накануне вечером на 58 километре федеральной автодороги "Екатеринбург – Тюмень", сообщает в воскресенье управление ГИБДД по Свердловской области.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Британские морпехи разрисовали сослуживца нацистской символикой во время учений на Балтике
Солдаты королевской морской пехоты Великобритании во время учений НАТО на Балтике устроили пьяный дебош и нарисовали свастику на груди как минимум одного из своих военнослужащих.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В пензенском УГИБДД сообщили о жертвах ДТП под Каменкой
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по региону, по предварительным данным, 23 июня в 5.20 на 206-м километре автодороги Тамбов-Пенза произошло столкновение автомобиля «Тойота Аурис» под управлением мужчины 1956 года рождения и автомобиля «Лада Веста», которым управлял мужчина 1987 года рождения.
Обновлено в 04:54
Политика
Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день
Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Общество
Путин поздравил россиян с Сабантуем
Обновлено в 04:59
Происшествия
Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге
Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено вчера в 17:14
Здоровье
Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету
Обновлено в 05:00
Происшествия
Участников гей-парада атаковали во время шествия в Киеве
Уточняется, что мужчина был задержан. Ранее сообщалось, что гей-парад в Киеве собрал 2,5 тыс. участников.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
National Interest предупредил о риске ядерной войны
Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.
Обновлено в 00:02
Здоровье
Эксперты назвали безвредные для фигуры сладости
На первом месте среди полезные сладостей оказался горький шоколад, 10-15 граммов которого не только не навредят, но и помогут от головной боли.
Обновлено в 03:34
Единоборства
Бокс. Усик назван обязательным претендентом на бой с Джошуа или Руисом
Бывший абсолютный чемпионат мира по боксу в первой тяжеловой весовой категории Александр Усик стал обязательным претендентом на бой на чемпионский бой против победителя матча-реванша между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом.
Обновлено в 03:18
Гаджеты
MIUI скоро получит четыре полезные функции
Сроки внедрения новых функций в текущие прошивки MIUI пока не названы, но вряд ли они надолго задержатся.
Обновлено вчера в 11:44
Футбол
«Спартак» поздравил Ташаева с днем рождения
«Спартак» поздравил полузащитника команды Александра Ташаева с днем рождения. 23 июня футболисту исполнилось 25 лет.
Обновлено в 04:15
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Кино
Акулу из фильма «Челюсти» отреставрировали
Модель «акулы-убийцы» из фильма Стивена Спилберга «Челюсти» отреставрировали.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем
Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A90 может получить 5G-поддержку
Как пишет «АСТЕРА», Samsung в Galaxy A90 может установить 5G-модем и мощную основную камеру.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье
В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Общество
В Грузии запустили интернет-кампанию в поддержку туризма
Грузинские интернет-пользователи в знак поддержки туристического сектора страны запустили кампанию в сети под названием "Отдохни в Грузии".
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике
Испанские СМИ опубликовали видео того, как российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с авианосцем Juan Саrlоs I в Балтийском море.
Обновлено вчера в 06:14