Футбол

Каррера может возглавить клуб из ИранаSports.ru 03:50

В ближайшее время у Массимо Карреры может появиться новая работа. Итальянец претендует на пост главного тренера иранского клуба «Персеполис». Также иранскую команду могут возглавить Крунослав Юрчич и Александр Нури.
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Каррера может возглавить клуб из Ирана

Sports.ru03:50

Каррера может продолжить карьеру в Иране

Советский спортвчера в 23:23

Каррера может продолжить карьеру в Иране, сообщают СМИ

Газета.Ruвчера в 20:30

Каррера может возглавить иранский «Персеполис»

Чемпионатвчера в 22:20

СМИ: Каррера может возглавить клуб из Ирана

Sportbox.RUвчера в 20:41

СМИ: Каррера может возглавить иранский клуб

Спорт-Экспрессвчера в 20:36

СМИ узнали, какую команду может возглавить экс-тренер «Спартака» Каррера

Sport24.ruвчера в 20:19
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Культура

Владимир Машков рассказал о мечте «совместить актера с куклой»

Машков назвал всех артистов театра кукол великими людьми.
Обновлено в 03:49
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео

Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
Обновлено в 01:51
Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

ЦБ разъяснил свой совет банкам «прощать долги по ипотеке» Самое доступное жилье в ипотеку, как показало исследование, в Магаданской области и Ямало-Ненецком округе.
Обновлено в 04:12
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Политика

Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен

Обновлено в 00:41
Политика

Путин запретил россиянам оставаться в Грузии

Владимир Путин уже подписал указ, согласно которому с восьмого июля все российские авиакомпании должны прекратить летать в Грузию.
Обновлено 21 июня в 15:32
Армия и оружие

В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн

Немецкий адвокат Райнер Браун заявил, что с 23 по 30 июня возле базы ВВС США Рамштайн в Германии пройдут массовые протесты.
Обновлено в 03:14
Футбол

Грузинские футболисты вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами

Игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси, сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 04:59
Футбол

«Денисов был связующим звеном между коллективом и Геркусом». Как Лоськов помогает Семину в «Локо»

Корреспондент Sport24 Тигран Арутюнян встретился с помощником главного тренера "Локо" Дмитрием Лоськовым и узнал: в чем секрет Юрия Палыча Семина; кто в "Локо" — самый большой профессионал, а кто ленится; чем так хороши новички Хвича Кварацхелия и Дмитрий Живоглядов; что нужно улучшить братьям Миранчукам, чтобы стать круче; когда Лоськов будет тренировать самостоятельно.
Обновлено в 04:00
Происшествия

На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека

Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком накануне вечером на 58 километре федеральной автодороги "Екатеринбург – Тюмень", сообщает в воскресенье управление ГИБДД по Свердловской области.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Британские морпехи разрисовали сослуживца нацистской символикой во время учений на Балтике

Солдаты королевской морской пехоты Великобритании во время учений НАТО на Балтике устроили пьяный дебош и нарисовали свастику на груди как минимум одного из своих военнослужащих.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В пензенском УГИБДД сообщили о жертвах ДТП под Каменкой

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по региону, по предварительным данным, 23 июня в 5.20 на 206-м километре автодороги Тамбов-Пенза произошло столкновение автомобиля «Тойота Аурис» под управлением мужчины 1956 года рождения и автомобиля «Лада Веста», которым управлял мужчина 1987 года рождения.
Обновлено в 04:54
Политика

Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день

Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Общество

Путин поздравил россиян с Сабантуем

Обновлено в 04:59
Происшествия

Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге

Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено вчера в 17:14
Здоровье

Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету

Обновлено в 05:00
Происшествия

Участников гей-парада атаковали во время шествия в Киеве

Уточняется, что мужчина был задержан. Ранее сообщалось, что гей-парад в Киеве собрал 2,5 тыс. участников.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие

National Interest предупредил о риске ядерной войны

Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.
Обновлено в 00:02
Здоровье

Эксперты назвали безвредные для фигуры сладости

На первом месте среди полезные сладостей оказался горький шоколад, 10-15 граммов которого не только не навредят, но и помогут от головной боли.
Обновлено в 03:34
Единоборства

Бокс. Усик назван обязательным претендентом на бой с Джошуа или Руисом

Бывший абсолютный чемпионат мира по боксу в первой тяжеловой весовой категории Александр Усик стал обязательным претендентом на бой на чемпионский бой против победителя матча-реванша между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом.
Обновлено в 03:18
Гаджеты

MIUI скоро получит четыре полезные функции

Сроки внедрения новых функций в текущие прошивки MIUI пока не названы, но вряд ли они надолго задержатся.
Обновлено вчера в 11:44
Футбол

«Спартак» поздравил Ташаева с днем рождения

«Спартак» поздравил полузащитника команды Александра Ташаева с днем рождения. 23 июня футболисту исполнилось 25 лет.
Обновлено в 04:15
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Кино

Акулу из фильма «Челюсти» отреставрировали

Модель «акулы-убийцы» из фильма Стивена Спилберга «Челюсти» отреставрировали.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем

Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A90 может получить 5G-поддержку

Как пишет «АСТЕРА», Samsung в Galaxy A90 может установить 5G-модем и мощную основную камеру.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Общество

В Грузии запустили интернет-кампанию в поддержку туризма

Грузинские интернет-пользователи в знак поддержки туристического сектора страны запустили кампанию в сети под названием "Отдохни в Грузии".
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике

Испанские СМИ опубликовали видео того, как российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с авианосцем Juan Саrlоs I в Балтийском море.
Обновлено вчера в 06:14
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Александр Нури
Немецкий футболист
Немецкий футболист персидского происхождения, полузащитник, а также футбольный тренер.
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