Футбол
Каррера может возглавить иранскую командуSport24.ru 16:14
В апреле с поста главного тренера «Эстегляля» был уволен немец Винфрид Шефер. За тур до конца сезона команда занимает в турнирной таблице чемпионата Ирана третье место, но уже лишилась шансов на чемпионство. Под руководством Карреры «Спартак» в 2017 году выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.
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