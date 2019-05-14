Футбол

Каррера может возглавить иранскую командуSport24.ru 16:14

В апреле с поста главного тренера «Эстегляля» был уволен немец Винфрид Шефер. За тур до конца сезона команда занимает в турнирной таблице чемпионата Ирана третье место, но уже лишилась шансов на чемпионство. Под руководством Карреры «Спартак» в 2017 году выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.
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Массимо Каррера может возглавить иранский клуб

Матч ТВ17:58

Каррера может занять пост главного тренера команды из Ирана

Газета.Ru17:30

Каррера может возглавить иранский клуб «Эстегляль»

Чемпионат16:48

Каррера может возглавить команду из чемпионата Ирана

Soccer.ru16:35

СМИ: Каррера может возглавить команду из чемпионата Ирана

Спорт-Экспресс16:23

Каррера может возглавить иранскую команду

Sport24.ru16:14

Каррера может трудоустроиться в Иране

Sport.ru18:58
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