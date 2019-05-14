Каррера может возглавить иранский клубНева Спорт 01:54

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может продолжить свою карьеру в Иране. По сообщению Tasnim News Agency, итальянцев заинтересовался местный «Эстегляль» Иранский клуб в конце апреля уволил немца Винфрида Шефера, при котором «Эстегляль» показывал плохие результаты.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в России Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.

Происшествия Медведев отреагировал на ЧП в казанской школе Российский премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на случившееся в гимназии №7 в Казани, где 13 мая школьник взял в заложники учеников.

Религия Евгений Куйвашев прокомментировал акцию протеста в сквере Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал акцию протеста, которая произошла накануне вечером в сквере у Драмтеатра.

Транспорт Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».

Авто Citroen представил концепт электрокара на выставке во Франции Сообщается, что 30-дюймовые колеса были разработаны совместно с Goodyear. Авто оснащено светодиодами с рисунками ходовых огней.

Шоу-бизнес В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.

Шоу-бизнес Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.

Политика Сторонники Мадуро захватили посольство Венесуэлы в Вашингтоне В США полиция не смогла заставить активистов, поддерживающих Николаса Мадуро, покинуть здание венесуэльского посольства в Вашингтоне, передает "Интерфакс".

Экономика Биткоин за неделю подорожал на треть Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

Политика Глава ПЦУ отказался от участия в «послании мира» Зеленского Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний не принял участие в "послании мира" к жителям Крыма и Донбасса, которое опубликовал украинский избранный президент Владимир Зеленский.

Транспорт Билеты для детей в поезда начали выдавать по новым правилам Кстати, бесплатно провозить в поезде дальнего следования взрослый пассажир может одного ребенка в возрасте до пяти лет, если он не занимает отдельное место.

Экономика Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.

Шоу-бизнес Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.

Экономика МВД подсчитало ущерб от совершенных в России в 2018 году преступлений В 2018 году всего было зарегистрировано 1991,5 тысячи преступлений, или на 3,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Политика Путин примет Лаврова и Помпео после их переговоров в Сочи Президент России Владимир Путин примет в своей сочинской резиденции главу российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео 14 мая.

Культура Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.

Экономика Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

Музыка Сергей Шнуров покритиковал скандал вокруг шоу «Голос. Дети» Шнуров напомнил, что «Голос» – это все лишь шоу, но люди уже готовы «пустить друг другу кровь».

Музыка В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019» В Тель-Авиве официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019", сообщается на официальном сайте.

Энергетика В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.

Политика Кремль выявил четыре региона, жители которых хотят смены губернатора Два источника из администрации президента сообщили РБК, что в пятерку глав российских регионов, за смену которых высказалось большее количество населения, вошли глава Калмыкии Алексей Орлов (отставка 20 марта 2019 года), глава Севастополя Дмитрий Овсянников, глава Архангельской области Игорь Орлов, глава Республики Коми Сергей Гапликов и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Здоровье Названа главная причина детского ожирения "Чем дольше ребенок находится на грудном вскармливании, тем надежнее он защищен от возникновения ожирения, поэтому мы должны делать все возможное для поддержки и расширения масштабов естественного вскармливания в регионе", - прокомментировал выводы ученых глава Отдела неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья на всех этапах жизни ЕРБ ВОЗ доктор Бент Миккелсен.