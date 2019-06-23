Футбол

Каррера может возглавить иранский «Персеполис»Чемпионат вчера в 22:20

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера является одним из соискателей на пост главного тренера иранского клуба «Персеполис», сообщает Tehran Times.
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Каррера может возглавить клуб из Ирана

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Каррера может продолжить карьеру в Иране, сообщают СМИ

Газета.Ruвчера в 20:30
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