Футбол
Каррера может возглавить иранский «Персеполис»Чемпионат вчера в 22:20
Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера является одним из соискателей на пост главного тренера иранского клуба «Персеполис», сообщает Tehran Times.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:41, Вашингтон
Армия и оружие
Битва за Беларусь: 75 лет назад началась операция «Багратион»
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Президент Грузии заступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за поддержание потока туристов из России, которым запретили авиаперелеты в страну.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
В Челябинске мужчина напал на сотрудников скорой помощи
На снимках, опубликованных в соцсетях, видна часть автомобиля скорой помощи со следами крови.
Обновлено в 05:33
Общество
В России начались акции против фабрикации уголовных дел
На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.
Обновлено в 05:37
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Осенняя погода придет в Москву в конце следующей недели
В конце следующей недели в столичном регионе выпадет треть от месячной нормы осадков, а температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 04:37
Общество
В Москве 23 июня ожидаются дождь, гроза и до 25 градусов тепла
Переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза при температуре до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства» в Киеве
Колонна националистов и радикалов перекрыла дорогу «Маршу равенства» на бульваре Шевченко в центре Киева, сообщает интернет-издание «СТРАНА.ua».
Обновлено в 05:27
Происшествия
На Украине после аварийной посадки сгорел самолёт Ан-2
Обновлено в 06:37
Авто
УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»
В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем
Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Кино
Путин поприветствовал участников фестиваля телефильмов «Утро Родины»
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Второго фестиваля телевизионных художественных фильмов "Утро Родины" и отметил, что такие форумы популяризуют российский кинематограф, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Происшествия
400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов
После произошедшего American Airlines ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ
Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Футбол
Бразилия благодаря разгрому Перу вышла в плей-офф Кубка Америки
Обновлено вчера в 17:27
Политика
СМИ узнали содержание записки, за потерю которой Путину стыдно
В 2010 г. в Сыктывкаре произошла история с утерянной запиской, о которой рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин во время «прямой линии».
Обновлено вчера в 15:58
Политика
США вложат в «сделку века» $50 млрд
Администрация президента США Дональда Трампа предложила в рамках "сделки века" вложить в Палестину и соседние арабские страны примерно $50 млрд.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Квартирные воры забили насмерть петербуржца костылем
С находившимся в квартире мужчиной церемониться не стали - его насмерть забили руками и костылем.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Авто
Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»
Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".
Обновлено в 04:00
Политика
Путин рассказал, от чего зависит конечный успех работы властей
Поддержка людей зависит от доверия к власти, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 05:28
Политика
Россияне начали массово сдавать билеты на рейсы в Грузию
Ранее российское внешнеполитическое ведомство рекомендовало соотечественникам в Грузии избегать мест массового скопления людей.
Обновлено вчера в 06:30
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Политика
Кудрин придрейфовал к Глазьеву после слов Путина
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сфотографировался с российским экономистом и советником президента России Сергеем Глазьевым.
Обновлено в 05:54
Общество
Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
Обновлено вчера в 13:56
Финансы
Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов
В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Обновлено 21 июня в 19:16
Политика
Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено вчера в 20:40
Единоборства
Усик назначен обязательным претендентом на пояс WBO
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик официально назначен обязательным претендентом на поединок за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, который на данный момент принадлежит американскому боксеру мексиканского происхождения Энди Руису, сообщается на сайте WBO.
Обновлено в 03:23