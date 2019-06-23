Футбол

Каррера может возглавить иранский «Персеполис»Чемпионат вчера в 22:20

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера является одним из соискателей на пост главного тренера иранского клуба «Персеполис», сообщает Tehran Times.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Каррера может возглавить клуб из Ирана

Sportbox.RUвчера в 20:41

СМИ: Каррера может возглавить иранский «Персеполис»

РИА Новости00:47

СМИ узнали, какую команду может возглавить экс-тренер «Спартака» Каррера

Sport24.ruвчера в 20:19

Каррера может возглавить иранский «Персеполис»

Чемпионатвчера в 22:20

Каррера может продолжить карьеру в Иране

Советский спортвчера в 23:23

СМИ: Каррера может возглавить иранский клуб

Спорт-Экспрессвчера в 20:36

Каррера может продолжить карьеру в Иране, сообщают СМИ

Газета.Ruвчера в 20:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:40, Ашберн
Армия и оружие

В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн

Возле американской авиабазы Рамштайн в Германии 23-30 июня пройдут массовые протесты.
Обновлено в 00:09
Общество

По всей России пройдут акции против политических репрессий

В одиннадцати городах России пройдут акции против политических репрессий.
Обновлено в 02:09
Политика

Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России

Политические проблемы не должны влиять на поток туристов из России, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 01:14
Политика

Певец Валерий Меладзе оценил отношения России и Грузии

Братские отношения, которые строились между Россией и Грузией на протяжении многих веков, нельзя разрушить в один день.
Обновлено вчера в 23:14
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео

Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес

Таня Терешина ради вечеринки перевоплотилась в Ким Кардашян

Суть его, как следует из названия, заключалась в том, что гости должны были перевоплотиться в совершенно других людей.
Обновлено вчера в 23:02
Футбол

«Ньюкасл» попытается еще раз сохранить Бенитеса

Английская пресса сообщает, что «Ньюкасл» всё ещё надеется договориться о подписании нового контракта с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем

Дочь певца Валерия Меладзе Инга разводится с мужем-иностранцем, сообщает Starhit.
Обновлено в 03:07
Общество

Елизавета II «сбежала» из Букингемского дворца из-за нашествия крыс

Королева Великобритании Елизавета II "в ужасе" покинула Букингемский дворец, поскольку туда были вызваны службы по борьбе с крысами и мышами.
Обновлено в 02:17
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено вчера в 06:11
Единоборства

Ловато победил Мусаси и стал новым чемпионом Bellator

Обновлено в 03:35
Политика

Бутиной сократили тюремный срок

Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.
Обновлено вчера в 13:25
Армия и оружие

США провели кибератаку на ракетные системы Ирана

Ранее ГЛАС сообщал о том, что американские СМИ выяснили кто победит в случае войны США с Китаем и Россией одновременно.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В Приморском крае в ДТП с автобусом погиб один человек

В Приморском крае в городе Партизанск в результате столкновения легковой машиной и автобуса погиб один человек, ещё восемь пострадали.
Обновлено в 03:13
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Общество

Путин поздравил россиян с сабантуем

Владимир Путин поздравил всех с башкирским и татарским Праздником плуга - Сабантуем.
Обновлено в 03:21
Политика

Джаред Кушнер раскрыл детали плана Трампа по Ближнему Востоку

Экономический план администрации Трампа на Ближнем Востоке предполагает вложений на 50 млрд долларов.
Обновлено вчера в 13:10
Общество

Роспотребнадзор назвал правила покупки алкоголя

Специалисты Роспотребнадзора разработали простые правила, которые помогут выбрать безопасную и качественную алкогольную продукцию.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

Поведение Меган Маркл и принца Гарри разочаровало поклонников

Поклонники британской королевской семьи возмутились поведением Меган Маркл и принца Гарри.
Обновлено вчера в 07:45
Общество

Что звезды говорят: гороскоп на 22 – 28 июня

Что звезды советуют нам на ближайшую неделю.
Обновлено 21 июня в 19:00
Спорт

Сборная России лидирует в медальном зачете после второго дня ЕИ-2019

Обновлено вчера в 14:43
Политика

При попытке госпереворота в Эфиопии убили главу штата Амхара

Ранее сообщалось, что начальник штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен получил огнестрельное ранение в ходе совершённого нападения.
Обновлено в 03:27
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали пять человек

Обновлено в 02:17
Общество

Жара и дождь, возможен град. Погода в Ульяновской области в воскресенье

По данным метеорологов, завтра ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза, в отдельных районах возможен град.
Обновлено вчера в 09:25
Армия и оружие

В ДНР «ВСУшник» погиб, подорвавшись на взрывном устройстве

«В ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе н. п. Еленовка подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады», — говорится в сообщении штаба «ООС».
Обновлено в 02:50
Футбол

Защитник Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

Бразильский защитник Дани Алвес объявил о том, что покидает французскую футбольную команду "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 02:03
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге

Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено вчера в 17:14
Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 13:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Нури
Немецкий футболист
Немецкий футболист персидского происхождения, полузащитник, а также футбольный тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное