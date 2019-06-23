Футбол
Каррера может возглавить иранский «Персеполис»Чемпионат вчера в 22:20
Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера является одним из соискателей на пост главного тренера иранского клуба «Персеполис», сообщает Tehran Times.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:40, Ашберн
Армия и оружие
В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн
Возле американской авиабазы Рамштайн в Германии 23-30 июня пройдут массовые протесты.
Обновлено в 00:09
Общество
По всей России пройдут акции против политических репрессий
В одиннадцати городах России пройдут акции против политических репрессий.
Обновлено в 02:09
Политика
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Политические проблемы не должны влиять на поток туристов из России, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 01:14
Политика
Певец Валерий Меладзе оценил отношения России и Грузии
Братские отношения, которые строились между Россией и Грузией на протяжении многих веков, нельзя разрушить в один день.
Обновлено вчера в 23:14
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео
Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
Таня Терешина ради вечеринки перевоплотилась в Ким Кардашян
Суть его, как следует из названия, заключалась в том, что гости должны были перевоплотиться в совершенно других людей.
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
«Ньюкасл» попытается еще раз сохранить Бенитеса
Английская пресса сообщает, что «Ньюкасл» всё ещё надеется договориться о подписании нового контракта с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем
Дочь певца Валерия Меладзе Инга разводится с мужем-иностранцем, сообщает Starhit.
Обновлено в 03:07
Общество
Елизавета II «сбежала» из Букингемского дворца из-за нашествия крыс
Королева Великобритании Елизавета II "в ужасе" покинула Букингемский дворец, поскольку туда были вызваны службы по борьбе с крысами и мышами.
Обновлено в 02:17
Экономика
После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста
Обновлено вчера в 06:11
Единоборства
Ловато победил Мусаси и стал новым чемпионом Bellator
Обновлено в 03:35
Политика
Бутиной сократили тюремный срок
Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.
Обновлено вчера в 13:25
Армия и оружие
США провели кибератаку на ракетные системы Ирана
Ранее ГЛАС сообщал о том, что американские СМИ выяснили кто победит в случае войны США с Китаем и Россией одновременно.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Приморском крае в ДТП с автобусом погиб один человек
В Приморском крае в городе Партизанск в результате столкновения легковой машиной и автобуса погиб один человек, ещё восемь пострадали.
Обновлено в 03:13
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Общество
Путин поздравил россиян с сабантуем
Владимир Путин поздравил всех с башкирским и татарским Праздником плуга - Сабантуем.
Обновлено в 03:21
Политика
Джаред Кушнер раскрыл детали плана Трампа по Ближнему Востоку
Экономический план администрации Трампа на Ближнем Востоке предполагает вложений на 50 млрд долларов.
Обновлено вчера в 13:10
Общество
Роспотребнадзор назвал правила покупки алкоголя
Специалисты Роспотребнадзора разработали простые правила, которые помогут выбрать безопасную и качественную алкогольную продукцию.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Поведение Меган Маркл и принца Гарри разочаровало поклонников
Поклонники британской королевской семьи возмутились поведением Меган Маркл и принца Гарри.
Обновлено вчера в 07:45
Общество
Что звезды говорят: гороскоп на 22 – 28 июня
Что звезды советуют нам на ближайшую неделю.
Обновлено 21 июня в 19:00
Спорт
Сборная России лидирует в медальном зачете после второго дня ЕИ-2019
Обновлено вчера в 14:43
Политика
При попытке госпереворота в Эфиопии убили главу штата Амхара
Ранее сообщалось, что начальник штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен получил огнестрельное ранение в ходе совершённого нападения.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали пять человек
Обновлено в 02:17
Общество
Жара и дождь, возможен град. Погода в Ульяновской области в воскресенье
По данным метеорологов, завтра ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза, в отдельных районах возможен град.
Обновлено вчера в 09:25
Армия и оружие
В ДНР «ВСУшник» погиб, подорвавшись на взрывном устройстве
«В ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе н. п. Еленовка подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады», — говорится в сообщении штаба «ООС».
Обновлено в 02:50
Футбол
Защитник Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»
Бразильский защитник Дани Алвес объявил о том, что покидает французскую футбольную команду "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 02:03
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге
Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено вчера в 17:14
Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 13:41