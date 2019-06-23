Каррера может возглавить иранский «Персеполис»Чемпионат вчера в 22:20

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера является одним из соискателей на пост главного тренера иранского клуба «Персеполис», сообщает Tehran Times.

Общество По всей России пройдут акции против политических репрессий В одиннадцати городах России пройдут акции против политических репрессий.

Политика Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России Политические проблемы не должны влиять на поток туристов из России, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Политика Певец Валерий Меладзе оценил отношения России и Грузии Братские отношения, которые строились между Россией и Грузией на протяжении многих веков, нельзя разрушить в один день.

Авто УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.

Шоу-бизнес Таня Терешина ради вечеринки перевоплотилась в Ким Кардашян Суть его, как следует из названия, заключалась в том, что гости должны были перевоплотиться в совершенно других людей.

Футбол «Ньюкасл» попытается еще раз сохранить Бенитеса Английская пресса сообщает, что «Ньюкасл» всё ещё надеется договориться о подписании нового контракта с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом.

Шоу-бизнес Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем Дочь певца Валерия Меладзе Инга разводится с мужем-иностранцем, сообщает Starhit.

Общество Елизавета II «сбежала» из Букингемского дворца из-за нашествия крыс Королева Великобритании Елизавета II "в ужасе" покинула Букингемский дворец, поскольку туда были вызваны службы по борьбе с крысами и мышами.

Политика Бутиной сократили тюремный срок Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.

Армия и оружие США провели кибератаку на ракетные системы Ирана Ранее ГЛАС сообщал о том, что американские СМИ выяснили кто победит в случае войны США с Китаем и Россией одновременно.

Происшествия В Приморском крае в ДТП с автобусом погиб один человек В Приморском крае в городе Партизанск в результате столкновения легковой машиной и автобуса погиб один человек, ещё восемь пострадали.

Энергетика На Украине заявили о критическом дефиците газа Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.

Общество Путин поздравил россиян с сабантуем Владимир Путин поздравил всех с башкирским и татарским Праздником плуга - Сабантуем.

Политика Джаред Кушнер раскрыл детали плана Трампа по Ближнему Востоку Экономический план администрации Трампа на Ближнем Востоке предполагает вложений на 50 млрд долларов.

Общество Роспотребнадзор назвал правила покупки алкоголя Специалисты Роспотребнадзора разработали простые правила, которые помогут выбрать безопасную и качественную алкогольную продукцию.

Шоу-бизнес Поведение Меган Маркл и принца Гарри разочаровало поклонников Поклонники британской королевской семьи возмутились поведением Меган Маркл и принца Гарри.

Политика При попытке госпереворота в Эфиопии убили главу штата Амхара Ранее сообщалось, что начальник штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен получил огнестрельное ранение в ходе совершённого нападения.

Общество Жара и дождь, возможен град. Погода в Ульяновской области в воскресенье По данным метеорологов, завтра ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза, в отдельных районах возможен град.

Армия и оружие В ДНР «ВСУшник» погиб, подорвавшись на взрывном устройстве «В ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе н. п. Еленовка подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады», — говорится в сообщении штаба «ООС».

Футбол Защитник Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ» Бразильский защитник Дани Алвес объявил о том, что покидает французскую футбольную команду "Пари Сен-Жермен".

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Происшествия Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».