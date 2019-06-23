Футбол
Каррера может возглавить иранский «Персеполис»Чемпионат 22:20
Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера является одним из соискателей на пост главного тренера иранского клуба «Персеполис», сообщает Tehran Times.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:06, Вашингтон
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«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
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На Украине заявили о критическом дефиците газа
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Экономика
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Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 22:13
Спорт
Сборная России по волейболу обыграла Болгарию в матче Лиги наций
В ночь на 23 июня (по московскому времени) состоялся матч предварительного этапа Лиги наций Болгария — Россия.
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SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Falcon Heavy в рамках миссии Space Test Program-2 должна будет вывести в космос 24 спутника, атомные часы для глубокого космоса, а также прах 152 покойных людей.
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Политика
В Ростуризме предрекли серьезное сокращение турпотока в Грузию
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Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
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Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
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Обновлено в 19:58
Политика
Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
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Кино
Деми Мур снимется в сериале-антиутопии по роману Олдоса Хаксли
Обновлено в 02:03
Политика
Трамп отложил депортацию мигрантов из США
Массовую депортацию мигрантов с территории США отложат на две недели. Соответствующее решение принял президент страны Дональд Трамп.
Обновлено в 16:04
Авто
УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»
Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
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Единоборства
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес
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Происшествия
Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке
Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено в 21:12
Авто
Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей
«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено в 05:06
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Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
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Судьба Речного вокзала. Нужна ли Петербургу еще одна пристань?
Многие эксперты считают, что той инфраструктуры, которая есть на сегодняшний день, объективно мало для поддержания туристического статуса Северной Венеции.
Обновлено в 15:13
Наука
Жители Китая равнодушно относятся к интернету без цензуры
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Армия и оружие
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Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
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Фанаты возмутились формальным поздравлением принца Уильяма в инстаграме Меган Маркл и принца Гарри, герцога и герцогини Сассексских, сообщает The Sun.
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В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено в 18:03