Каррера может возглавить греческий ПАОКSport24.ru 05:01

Итальянский специалист рассматривается на замену Рэзвана Луческу у руля ПАОК. Рэзван Луческу — сын бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с лета 2016-го по осень 2018 года.

Спорт день за днем

Политика Путин ответил на возражения Элтона Джона Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.

Шоу-бизнес Серябкина заявила, что у нее роман с Темниковой, а не Фадеевым Бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина призналась в романе с коллегой Еленой Темниковой, пишет журнал Star Hit.

Политика Путин и Абэ рассказали о сближении России и Японии В двусторонних отношениях России и Японии наблюдается развитие, заявили президент РФ Владимир Путин и премьер Синдзо Абэ.

Происшествия На Курском вокзале произошло убийство Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.

Политика Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.

Автоспорт Тото Вольфф: Мы никогда не блефуем Вчера на тренировке Валттери серьёзно разбил машину, но сегодня практически никто не выезжал за пределы трассы и не налетал на высокие жёлтые поребрики.

Политика Меркель ответила на вопрос о своем здоровье Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Политика Либеральная идея начинает поедать сама себя, считает Путин По словам Владимира Путина, либеральная идея уже начинает поедать сама себя.

Авто Начались продажи нового кроссовера Avancier от Honda Японская автомобильная компания официально объявил о старте продаж новой вариации купеобразного кроссовера Avancier Эксперты множество раз хвалили и презентовали этот автомобиль как главный конкурент для немецкой модели BMW X4.

Шоу-бизнес Рудова, Мот и другие звезды повеселились на вечеринке у Егора Крида Поздравить именинника пришли: актриса Наталья Рудова, блогер Ульяна Банана, рэпер Мот, певец Эмин Агаларов и популярная исполнительница Клава Кока.

Общество Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из эмирата, прихватив крупную сумму.

Транспорт В Приангарье паводок разрушил девять мостов Отмечается, что в районе паводка в Иркутской области затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.

Политика Владимир Путин заявил, что доволен итогами саммита G20 Президент России Владимир Путин заявил, что доволен итогами саммита G20 в японской Осаке.

Футбол Глушаков стал футболистом «Ахмата» Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере.

Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Политика Мэй назвала невозможной нормализацию отношений России и Великобритании Как передает «Интерфакс», на встрече с президентом России Владимиром Путины в Осаке Тереза Мэй, которая пока остается главой правительства Великобритании, заявила, что нормализация отношений между двумя государствами невозможна из-за «безответственной и дестабилизирующей деятельности» России.

Транспорт Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.

Хоккей «Торонто» заключил новые контракты с Капаненом и Юнссоном «Торонто Мэйпл Лифс» подписал новые контракты с нападающими Каспери Капаненом и Андреасом Юнссоном, информирует пресс-служба «кленовых листьев».

Автоспорт Хюлькенберг потеряет всего пять позиций на старте Гран-при Австрии Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг будет оштрафован на пять позиций на стартовой решётке Гран-при Австрии, сообщает GPFans.

Авто Названы 10 самых популярных автомобилей премиум-класса в России Как сообщает "Автостат", с января по май 2019 года на российском рынке было куплено около 60 тыс. новых премиальных автомобилей.

Армия и оружие В Минобороны пообещали не отказываться от тушенки Тушенка останется у российских военных, сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Экономика Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2» Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.

Авто Кросс-купе Lada представили на рендерах Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.