Футбол

Каррера может возглавить греческий ПАОКSport24.ru 05:01

Итальянский специалист рассматривается на замену Рэзвана Луческу у руля ПАОК. Рэзван Луческу — сын бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с лета 2016-го по осень 2018 года.
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Каррера может возглавить ПАОК

Советский спорт05:20

Каррера может возглавить греческий ПАОК

Sport24.ru05:01

Каррера может сменить сына экс-тренера «Зенита» на посту наставника ПАОКа

Газета.Ru05:43

СМИ: Каррера стал претендентом на должность тренера ПАОК

RT на русском06:31

Каррера может стать главным тренером ПАОКа

Чемпионат06:16

У Карреры появился еще один вариант продолжения карьеры, он может сменить Луческу

Спорт день за днем06:55

Каррера может заменить Луческу в ПАОК

Матч ТВ05:19
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Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
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Серябкина заявила, что у нее роман с Темниковой, а не Фадеевым

Бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина призналась в романе с коллегой Еленой Темниковой, пишет журнал Star Hit.
Обновлено в 07:20
Политика

Путин и Абэ рассказали о сближении России и Японии

В двусторонних отношениях России и Японии наблюдается развитие, заявили президент РФ Владимир Путин и премьер Синдзо Абэ.
Обновлено в 06:33
Происшествия

На Курском вокзале произошло убийство

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Автоспорт

Тото Вольфф: Мы никогда не блефуем

Вчера на тренировке Валттери серьёзно разбил машину, но сегодня практически никто не выезжал за пределы трассы и не налетал на высокие жёлтые поребрики.
Обновлено в 07:49
Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Политика

Либеральная идея начинает поедать сама себя, считает Путин

По словам Владимира Путина, либеральная идея уже начинает поедать сама себя.
Обновлено в 04:43
Авто

Начались продажи нового кроссовера Avancier от Honda

Японская автомобильная компания официально объявил о старте продаж новой вариации купеобразного кроссовера Avancier Эксперты множество раз хвалили и презентовали этот автомобиль как главный конкурент для немецкой модели BMW X4.
Обновлено в 03:02
Общество

Появилось видео косаток и белух, выпущенных из «китовой тюрьмы»

В Сети опубликовали видео поведения косаток, которых выпустили в Охотское море из "китовой тюрьмы".
Обновлено 27 июня в 23:57
Шоу-бизнес

Рудова, Мот и другие звезды повеселились на вечеринке у Егора Крида

Поздравить именинника пришли: актриса Наталья Рудова, блогер Ульяна Банана, рэпер Мот, певец Эмин Агаларов и популярная исполнительница Клава Кока.
Обновлено в 07:16
Общество

Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из эмирата, прихватив крупную сумму.
Обновлено в 05:58
Транспорт

В Приангарье паводок разрушил девять мостов

Отмечается, что в районе паводка в Иркутской области затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.
Обновлено в 07:14
Происшествия

В Новотроицком городском округе ввели режим ЧС

Обновлено в 07:01
Политика

Владимир Путин заявил, что доволен итогами саммита G20

Президент России Владимир Путин заявил, что доволен итогами саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено в 03:47
Футбол

Глушаков стал футболистом «Ахмата»

Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере.
Обновлено в 03:28
Происшествия

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Политика

Мэй назвала невозможной нормализацию отношений России и Великобритании

Как передает «Интерфакс», на встрече с президентом России Владимиром Путины в Осаке Тереза Мэй, которая пока остается главой правительства Великобритании, заявила, что нормализация отношений между двумя государствами невозможна из-за «безответственной и дестабилизирующей деятельности» России.
Обновлено вчера в 07:20
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:13
Политика

Кадыров поддержал слова Путина о предателях

Обновлено вчера в 20:40
Хоккей

«Торонто» заключил новые контракты с Капаненом и Юнссоном

«Торонто Мэйпл Лифс» подписал новые контракты с нападающими Каспери Капаненом и Андреасом Юнссоном, информирует пресс-служба «кленовых листьев».
Обновлено вчера в 12:37
Автоспорт

Хюлькенберг потеряет всего пять позиций на старте Гран-при Австрии

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг будет оштрафован на пять позиций на стартовой решётке Гран-при Австрии, сообщает GPFans.
Обновлено в 05:37
Авто

Названы 10 самых популярных автомобилей премиум-класса в России

Как сообщает "Автостат", с января по май 2019 года на российском рынке было куплено около 60 тыс. новых премиальных автомобилей.
Обновлено вчера в 09:43
Армия и оружие

В Минобороны пообещали не отказываться от тушенки

Тушенка останется у российских военных, сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

Перед концертом в Новороссийске Юрию Шатунову вызывали скорую

Обновлено вчера в 10:53
Экономика

Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»

Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Авто

Кросс-купе Lada представили на рендерах

Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Происшествия

В Петербурге люди застряли на аттракционе в «Диво Острове»

Обновлено в 07:43
Политика

Трамп рассматривает возможность приехать на 75-летие Победы в Москву

Президент США Дональд Трамп может приехать в 2020 году в Москву на празднование 75-летия Победы.
Обновлено в 04:27
Космос

В ночь на пятницу россиян ожидает «непредсказуемый» звездопад

Обновлено 27 июня в 07:14
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Рэзван Луческу
Румынский вратарь
Румынский футбольный вратарь и тренер. Сын известного футболиста и тренера Мирчи Луческу.
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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