Футбол
Каррера может возглавить греческий ПАОКSport24.ru 05:01
Итальянский специалист рассматривается на замену Рэзвана Луческу у руля ПАОК. Рэзван Луческу — сын бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с лета 2016-го по осень 2018 года.
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У Карреры появился еще один вариант продолжения карьеры, он может сменить Луческу
Спорт день за днем06:55
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