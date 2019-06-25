Футбол
Каррера может возглавить «Катанию». Что это за клубСпорт-Экспресс 14:50
Глушаков – о Каррере, капитанстве и болельщиках "Спартака" Что пишут в Италии ИзданиеCatania46 сообщило, что бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера является одним из кандидатов на должность главного тренера "Катании".
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:22, Вашингтон
Происшествия
Жертвами московского отравителя стали десять человек
Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 15:20
Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
Обновлено в 17:00
Культура
Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября
Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.
Обновлено в 05:22
Экономика
Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании
Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
Обновлено в 11:58
Происшествия
На Камчатке произошло сильное землетрясение
Обновлено в 05:45
Футбол
Буффон ведет переговоры о возвращении в «Ювентус», пишут СМИ
Бывший капитан итальянского "Ювентуса" вратарь Джанлуиджи Буффон может вернуться в туринский футбольный клуб, сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в Instagram.
Обновлено в 18:12
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Наука
В лесах Гондураса нашли затерянный город с редчайшими животными
В тропическом лесу Москития на территории Гондураса обнаружили процветающую экосистему с сотнями видов различных живых существ.
Обновлено вчера в 01:50
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Энергетика
В России решили не продлевать ограничение цен на топливо
Решение не продлевать соглашения было принято на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова и Козака с представителями нефтяных компаний 17 июня.
Обновлено в 13:52
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Общество
Мускулистая ворона напугала пользователей соцсетей
Пользователи предположили, что перед ними гибрид вороны и гориллы.
Обновлено вчера в 14:18
Путешествия
Байкал оградят от российских туристов
Обновлено в 11:29
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Происшествия
Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь
В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Игры
В Steam началась летняя распродажа
В магазине Steam началась летняя распродажа. Игроки получают долгожданные скидки на целый ряд популярных игр.
Обновлено в 14:08
Наука
Как температура влияет на сон, рассказали ученые
Обновлено вчера в 11:25
Общество
«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России
Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено в 12:47
Политика
МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
Обновлено в 16:58
Политика
США потребовали не допускать в ПАСЕ находящихся под санкциями россиян
Парламентская ассамблея Совета Европы не должна позволить, чтобы в состав российской делегации входили россияне, попавшие под санкции США и Евросоюза.
Обновлено в 13:56
Хоккей
«Филадельфия» сделала Проворову предложение по контракту
Защитник "Филадельфии" Иван Проворов получил квалификационное предложение от клуба.
Обновлено в 15:36
Космос
Астероид внушительных размеров приблизится к Земле 27 июня
Обновлено в 13:28
Футбол
«Андерлехт» презентовал Компани
"Андерлехт" официально представил нового игрока Венсана Компани.
Обновлено в 17:25
Авто
Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС
Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено в 09:07
Политика
На Львовщине выступление Порошенко закидали дымовыми шашками
Встречи Петра Порошенко с гражданами, организованные без господдержки и админресурса, сильно отличаются от встреч до апреля 2019 года.
Обновлено в 15:59
Политика
«Коммерсантъ» сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из Грузии
Государственные органы начали собирать у торговых сетей информацию о доле грузинских вин в российских магазинах, таким образом может готовиться запрет на их ввоз в РФ, пишет газета "Коммерсантъ" во вторник.
Обновлено в 17:34
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Общество
Россиянка случайно узнала о продаже своей квартиры через интернет
Жительница Москвы, владеющая квартирой в Хамовниках, сдала ее в аренду и через два месяца случайно увидела в интернете объявление о продаже этой недвижимости.
Обновлено в 15:13