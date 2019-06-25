Футбол

Каррера может возглавить «Катанию». Что это за клубСпорт-Экспресс 14:50

Глушаков – о Каррере, капитанстве и болельщиках "Спартака" Что пишут в Италии ИзданиеCatania46 сообщило, что бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера является одним из кандидатов на должность главного тренера "Катании".
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Каррера может возглавить «Катанию». Что это за клуб

Спорт-Экспресс14:50

Каррера входит в список претендентов на пост тренера «Катании». Сицилийцы играют в Серии C

Sports.ru06:55

Экс-тренер «Спартака» Каррера может возглавить «Катанию» из Серии C

Sport24.ru06:01

Каррера может возглавить клуб третьего дивизиона Италии

Газета.Ru07:44

Каррера может возглавить «Катанию», выступающую в Серии C

Чемпионат07:09

В Италии сообщили, что Каррера может возглавить клуб третьего дивизиона

Советский спорт06:43

Каррера может возглавить «Катанию»

Матч ТВ06:30
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Происшествия

Жертвами московского отравителя стали десять человек

Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 15:20
Экономика

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
Обновлено в 17:00
Культура

Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября

Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.
Обновлено в 05:22
Экономика

Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании

Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
Обновлено в 11:58
Происшествия

На Камчатке произошло сильное землетрясение

Обновлено в 05:45
Футбол

Буффон ведет переговоры о возвращении в «Ювентус», пишут СМИ

Бывший капитан итальянского "Ювентуса" вратарь Джанлуиджи Буффон может вернуться в туринский футбольный клуб, сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в Instagram.
Обновлено в 18:12
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Наука

В лесах Гондураса нашли затерянный город с редчайшими животными

В тропическом лесу Москития на территории Гондураса обнаружили процветающую экосистему с сотнями видов различных живых существ.
Обновлено вчера в 01:50
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Энергетика

В России решили не продлевать ограничение цен на топливо

Решение не продлевать соглашения было принято на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова и Козака с представителями нефтяных компаний 17 июня.
Обновлено в 13:52
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Общество

Мускулистая ворона напугала пользователей соцсетей

Пользователи предположили, что перед ними гибрид вороны и гориллы.
Обновлено вчера в 14:18
Путешествия

Байкал оградят от российских туристов

Обновлено в 11:29
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Происшествия

Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь

В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Игры

В Steam началась летняя распродажа

В магазине Steam началась летняя распродажа. Игроки получают долгожданные скидки на целый ряд популярных игр.
Обновлено в 14:08
Наука

Как температура влияет на сон, рассказали ученые

Обновлено вчера в 11:25
Общество

«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России

Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено в 12:47
Политика

МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
Обновлено в 16:58
Политика

США потребовали не допускать в ПАСЕ находящихся под санкциями россиян

Парламентская ассамблея Совета Европы не должна позволить, чтобы в состав российской делегации входили россияне, попавшие под санкции США и Евросоюза.
Обновлено в 13:56
Хоккей

«Филадельфия» сделала Проворову предложение по контракту

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов получил квалификационное предложение от клуба.
Обновлено в 15:36
Космос

Астероид внушительных размеров приблизится к Земле 27 июня

Обновлено в 13:28
Футбол

«Андерлехт» презентовал Компани

"Андерлехт" официально представил нового игрока Венсана Компани.
Обновлено в 17:25
Авто

Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС

Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено в 09:07
Политика

На Львовщине выступление Порошенко закидали дымовыми шашками

Встречи Петра Порошенко с гражданами, организованные без господдержки и админресурса, сильно отличаются от встреч до апреля 2019 года.
Обновлено в 15:59
Политика

«Коммерсантъ» сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из Грузии

Государственные органы начали собирать у торговых сетей информацию о доле грузинских вин в российских магазинах, таким образом может готовиться запрет на их ввоз в РФ, пишет газета "Коммерсантъ" во вторник.
Обновлено в 17:34
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Общество

Россиянка случайно узнала о продаже своей квартиры через интернет

Жительница Москвы, владеющая квартирой в Хамовниках, сдала ее в аренду и через два месяца случайно увидела в интернете объявление о продаже этой недвижимости.
Обновлено в 15:13
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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