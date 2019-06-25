Футбол

Каррера может возглавить «Катанию». Что это за клубСпорт-Экспресс 14:50

Глушаков – о Каррере, капитанстве и болельщиках "Спартака" Что пишут в Италии ИзданиеCatania46 сообщило, что бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера является одним из кандидатов на должность главного тренера "Катании".
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Каррера может возглавить «Катанию». Что это за клуб

Спорт-Экспресс14:50

Каррера может возглавить «Катанию»

Матч ТВ06:30

Экс-тренер «Спартака» Каррера может возглавить «Катанию» из Серии C

Sport24.ru06:01

Каррера может возглавить клуб третьего дивизиона Италии

Газета.Ru07:44

Каррера может возглавить «Катанию», выступающую в Серии C

Чемпионат07:09

Каррера входит в список претендентов на пост тренера «Катании». Сицилийцы играют в Серии C

Sports.ru06:55

В Италии сообщили, что Каррера может возглавить клуб третьего дивизиона

Советский спорт06:43
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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