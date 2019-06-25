Футбол
Каррера может возглавить «Катанию»Матч ТВ 06:30
По информации Catania46.net, основным кандидатом на должность нового главного тренера «Катании» (выступает в серии С) является Андреа Камплоне, однако руководство итальянского клуба также рассматривает вариант с Каррерой. В услугах Карреры также заинтересован иранский «Персеполис».
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