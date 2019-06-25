Футбол

Каррера может возглавить «Катанию»Матч ТВ 06:30

По информации Catania46.net, основным кандидатом на должность нового главного тренера «Катании» (выступает в серии С) является Андреа Камплоне, однако руководство итальянского клуба также рассматривает вариант с Каррерой. В услугах Карреры также заинтересован иранский «Персеполис».
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Каррера может возглавить «Катанию», выступающую в Серии C

Чемпионат07:09

В Италии сообщили, что Каррера может возглавить клуб третьего дивизиона

Советский спорт06:43

Экс-тренер «Спартака» Каррера может возглавить «Катанию» из Серии C

Sport24.ru06:01

Каррера может возглавить клуб третьего дивизиона Италии

Газета.Ru07:44

Каррера может возглавить «Катанию». Что это за клуб

Спорт-Экспресс14:50

СМИ: Каррера может продолжить работу в итальянской Серии С

RT на русском06:32

Каррера может возглавить «Катанию»

Матч ТВ06:30
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Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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