Каррера может возглавить «Катанию»Матч ТВ 06:30

По информации Catania46.net, основным кандидатом на должность нового главного тренера «Катании» (выступает в серии С) является Андреа Камплоне, однако руководство итальянского клуба также рассматривает вариант с Каррерой. В услугах Карреры также заинтересован иранский «Персеполис».

Технологии На ЕГЭ разрешат искать информацию в интернете На ЕГЭ по гуманитарным предметам в России планируется разрешить поиск информации в интернете.

Общество В Сан-Франциско запретили все виды электронных сигарет Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили все виды электронных сигарет. Соответствующее решение принял городской совет.

Культура Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.

Политика США призвали не допускать в ПАСЕ попавших под санкции россиян Совет Европы не должен допускать к работе россиян, против которых введены санкции ЕС и США.

Политика МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.

Культура Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.

Общество Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Общество В Минпромторге прокомментировали статью о командировочных расходах В Минпромторге России прокомментировали статью о командировочных расходах чиновников.

Общество ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.

Общество Мускулистая ворона напугала пользователей соцсетей Пользователи предположили, что перед ними гибрид вороны и гориллы.

Армия и оружие Минобороны РФ и ОСК подпишут контракт ещё на два «Борея» и два «Ясеня» Министерство обороны РФ и Объединённая судостроительная компания (ОСК) подпишут контракт на создание ещё двух подводных крейсеров «Борей-А» и двух атомных многоцелевых подлодок «Ясень-М».

Энергетика Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.

Политика Новым пресс-секретарем Белого дома станет представитель Мелании Трамп Пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем Белого дома, сообщила первая леди США Мелания Трамп в своем Twitter.

Единоборства Дэна Уайт пытается отменить единственное поражение Дж. Джонса Президент UFC Дэна Уайт вступил в переговоры с Атлетической комиссией штата Невада на предмет отмены единственного в карьере поражения чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса, сообщает BJPenn.

Авто Внедорожники УАЗ взобрались на Эльбрус В прошлый четверг, 20 июня, три внедорожника – УАЗ «Хантер» Экспедиционный, УАЗ «Патриот» Экспедиционный и стандартный УАЗ «Патриот» – добрались до станции «Мир» (3500 м над уровнем моря) самой высокой горной вершины России и Европы.

Происшествия Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.