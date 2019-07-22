С Хохловым будет проведена «профилактическая» беседа, целью которой является попытка разобраться в происходящем. Также известно, что встреча в верхах не повлияет на трансферную политику клуба — как и было обещано, в ближайшее время состав «Динамо» должны пополнить как минимум два новичка.

с чего всё началось

По информации источника, боссы столичной команды уже провели разговор с действующим наставником клуба Хохловым, высказав ему озабоченность результатами столичного коллектива. Также команду может возглавить Курбан Бердыев, который в данный момент находится в творческом отпуске.

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