Футбол

Каррера может возглавить «Динамо»Sport.ru 09:59

По информации источника, боссы столичной команды уже провели разговор с действующим наставником клуба Хохловым, высказав ему озабоченность результатами столичного коллектива. Также команду может возглавить Курбан Бердыев, который в данный момент находится в творческом отпуске.
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с чего всё началось

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов вызван на «ковер» в ВТБ

С Хохловым будет проведена «профилактическая» беседа, целью которой является попытка разобраться в происходящем. Также известно, что встреча в верхах не повлияет на трансферную политику клуба — как и было обещано, в ближайшее время состав «Динамо» должны пополнить как минимум два новичка.
Bookmaker-ratings.ru08:50

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Главные новости дня. «Краснодар» сыграет с «Порту», Каррера или Бердыев могут заменить Хохлова в «Динамо»

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Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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