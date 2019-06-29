Футбол

Каррера может стать главным тренером ПАОКаЧемпионат 06:16

Минувший сезон ПАОК под руководством сына бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу завершил с двумя выигранными трофеями — команда стала чемпионом Греции и завоевала национальный кубок. Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Каррера может возглавить ПАОК

Советский спорт05:20

Каррера может возглавить греческий ПАОК

Sport24.ru05:01

Каррера может сменить сына экс-тренера «Зенита» на посту наставника ПАОКа

Газета.Ru05:43

СМИ: Каррера стал претендентом на должность тренера ПАОК

RT на русском06:31

Каррера может стать главным тренером ПАОКа

Чемпионат06:16

У Карреры появился еще один вариант продолжения карьеры, он может сменить Луческу

Спорт день за днем06:55

Каррера может заменить Луческу в ПАОК

Матч ТВ05:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Музыка

Выпущен новый сингл Уитни Хьюстон

Обновлено в 07:44
Политика

Путин рассказал об отсутствии прорывных решений на саммите G20

Обновлено в 05:16
Происшествия

Следователи возбудили дело после взрыва газа в жилом доме в Коврове

При хлопке газа в Коврове погиб один человек и 11 пострадали. Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Обновлено в 09:24
Музыка

Бари Алибасов объявил о наборе трансгендеров в группу «На-На»

Обновлено в 04:11
Здоровье

Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья

Обновлено в 07:20
Футбол

Хорватский защитник подтвердил свою аренду в ЦСКА

Обновлено 27 июня в 21:00
Экономика

«Новатэк» продал долю в «Арктик СПГ – 2» японскому консорциуму

Российская компания «Новатэк» продала 10%-ную долю в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec.
Обновлено в 07:09
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 08:42
Происшествия

Школьник загорелся во время научного эксперимента на уроке

В Калифорнии школьник по имени Прист Ривера получил сильные ожоги лица из-за взрыва, который последовал после неудачного научного эксперимента на уроке.
Обновлено в 09:26
Политика

СМИ сообщили о возможной подготовке встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Обновлено в 08:33
Армия и оружие

На форуме «Армия-2019» показали возможности и вооружение ЧФ

Морские пехотинцы и подразделения разведки ЧФ разыграли эпизод по уничтожению группы диверсантов условного противника.
Обновлено в 07:17
Общество

Германия вернет Италии украденную картину голландского художника

Обновлено в 08:59
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Музыка

Сосо Павлиашвили – певец, актёр, композитор

Обновлено в 03:53
Здоровье

Названы самые распространенные у домашних кошек заболевания

В большинстве случаев на приеме у врача оказываются сфинксы, мейн-куны и бенгальские кошки.
Обновлено в 09:19
Политика

Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400

Обновлено в 07:39
Происшествия

Люди застряли на аттракционе «Ракета» в парке Петербурга «Диво Остров»

Жители Петербурга сообщили, что посетители местного парка развлечений "Диво остров" застряли на аттракционе "Ракета" в субботу, 29 июня.
Обновлено в 08:11
Общество

В Петербурге повредили открывшийся после реставрации Банковский мост

Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся после реставрации 19 июня.
Обновлено вчера в 18:13
Общество

Определена самая сексуальная нация в мире

Обновлено в 05:46
Общество

В РПЦ предложили изучать священные тексты в школах на литературе

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион предложил изучать на уроках литературы в школах Библию, Тору и Коран, пишет «mk.ru».
Обновлено в 09:10
Политика

Абэ рассказал о совместных проектах на Курилах

Обновлено в 08:01
Политика

Трамп решил отменить санкции в отношении Huawei

На пресс-конференции по итогам саммита G20 президент США Дональд Трамп заявил, что позволит американским компаниями заключать контракты по продаже оборудования китайскому производителю Huawei.
Обновлено в 05:43
Финансы

Эксперты сказали, зачем срочно избавлять от долларов

На сегодняшний день, по мнению экспертов, у доллара есть пять основных причин, чтобы ослабеть.
Обновлено вчера в 20:45
Общество

Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 4,5 километра

Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Прамушир, в субботу, 29 июня, выбросил столб пепла на высоту до 4,5 километра.
Обновлено в 07:25
Энергетика

Новак назвал ключ к стабильности нефтяного рынка

Продление сделки ОПЕК+ является ключевым фактором стабильности рынка нефти, заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Калмыкии пять человек погибли в ДТП

Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:55
Интернет

«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ

Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Футбол

Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»

Обновлено в 03:50
Происшествия

На Курском вокзале произошло убийство

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рэзван Луческу
Румынский вратарь
Румынский футбольный вратарь и тренер. Сын известного футболиста и тренера Мирчи Луческу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное