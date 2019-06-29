Футбол
Каррера может стать главным тренером ПАОКаЧемпионат 06:16
Минувший сезон ПАОК под руководством сына бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу завершил с двумя выигранными трофеями — команда стала чемпионом Греции и завоевала национальный кубок. Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год.
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У Карреры появился еще один вариант продолжения карьеры, он может сменить Луческу
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