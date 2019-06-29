Футбол

Каррера может стать главным тренером ПАОКаЧемпионат 06:16

Минувший сезон ПАОК под руководством сына бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу завершил с двумя выигранными трофеями — команда стала чемпионом Греции и завоевала национальный кубок. Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Каррера может возглавить ПАОК

Советский спорт05:20

Каррера может возглавить греческий ПАОК

Sport24.ru05:01

СМИ: Каррера стал претендентом на должность тренера ПАОК

RT на русском06:31

У Карреры появился еще один вариант продолжения карьеры, он может сменить Луческу

Спорт день за днем06:55

Каррера может стать главным тренером ПАОКа

Чемпионат06:16

Каррера может сменить сына экс-тренера «Зенита» на посту наставника ПАОКа

Газета.Ru05:43

Каррера может заменить Луческу в ПАОК

Матч ТВ05:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
Автоспорт

Леклер взял поул в Австрии, Квят провалил квалификацию

Обновлено в 10:04
Происшествия

Девятиклассница покончила с собой после аборта от женатого мужчины

Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг

Обновлено в 11:39
Авто

Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников

Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Политика

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

Обновлено вчера в 09:26
Политика

Путин: Украина сама признала факт провокации в Керченском проливе

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украина фактически признала провокационный характер «прорыва» своих катеров в российские воды в Керченском проливе.
Обновлено в 07:01
Политика

Волкер возмутился предложением России освободить украинских моряков

Позже президент Украины Зеленский призвал главу России Владимира Путина освободить украинских моряков-провокаторов.
Обновлено в 03:42
Космос

ALMA запечатлела место формирования планеты у молодой звезды

Обновлено вчера в 10:44
Общество

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено в 12:38
Футбол

«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче

Обновлено в 07:19
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии

Пять человек погибли при столкновении легковушки и грузовика в Калмыкии, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Число жертв наводнения Иркутской области увеличилось

Из-за наводнения в Иркутской области погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 11:32
Общество

На юге Франции один человек погиб из-за сильной жары

Один человек погиб, пятеро были госпитализированы недалеко от города Карпантра в южном департаменте Франции Воклюз из-за аномальной жары, сообщает газета Dauphiné Libéré со ссылкой на заявление префектуры.
Обновлено в 12:12
Футбол

Бузова прокомментировала переход Глушакова в «Ахмат»

Поп-певица Ольга Бузова прокомментировала переход полузащитника Дениса Глушакова в грозненский "Ахмат", сообщает Sport24.
Обновлено в 11:14
Политика

В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.
Обновлено в 10:28
Футбол

«Шеффилд» пропустил девять мячей от «Казанки»

Встреча, прошедшая в субботу на МСА «Локомотив», завершилась победой хозяев поля со счетом 9:1. В составе российской команды Михаил Агеев и Николай Титков оформили по дублю, а по мячу забили Виктор Демьянов, Егор Карев, Николай Поярков, Никита Желтиков и Никита Глушков.
Обновлено в 12:06
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Политика

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Политика

Термостакан Путина за ужином на G20 попал на видео

На торжественном ужине на саммите G20 внимание присутствующих привлек белый термостакан, который использовал президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие

Атомную подлодку «Омск» передали Тихоокеанскому флоту России

Атомная подводная лодка «Омск» была передана Тихоокеанскому флоту России после модернизации, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.
Обновлено в 07:24
Космос

SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками

Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии

В поселке Тенгиз, Казахстан, произошла массовая драка между местными и иностранными рабочими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва

Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Политика

Пушков посоветовал возмущенному Порошенко быть скромнее

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере возмущение экс-президента Украины Петра Порошенко от встречи глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 07:40
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено 27 июня в 17:02
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров лаконично поздравил сына Мартина с 7-летием

Правда, Филипп ограничился коротким текстом и фотографией Мартина. С днем рождения, сынок!❤️ — написал Филипп Киркоров.
Обновлено в 07:20
Политика

В ООН потребовали вернуть права русским в Восточной Европе

В ходе 41-й сессии Совета по правам человека ООН вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов потребовал вернуть права русским в странах Восточной Европы.
Обновлено в 12:17
Футбол

Бузова прибыла в расположение ФК «Барселона»

О своей футбольной жизни на 48 часов Бузова рассказывает у себя в Instagram.
Обновлено в 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рэзван Луческу
Румынский вратарь
Румынский футбольный вратарь и тренер. Сын известного футболиста и тренера Мирчи Луческу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное