Футбол

Каррера может сменить Луческу в ПАОКНева Спорт 08:18

Недавно итальянским тренером интересовались в Иране, а теперь Каррера может принять ПАОК. По сведениям Sport 24, греческий клуб хочет назначить Карреур вместо сына экс-тренера «Зенита» Мирчи Лучеяску Рэзвана Луческу. Прошедший сезон ПАОК завершил чемпионом Греции и взял кубок.
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Каррера может возглавить ПАОК

Советский спорт05:20

Каррера может возглавить греческий ПАОК

Sport24.ru05:01

СМИ: Каррера стал претендентом на должность тренера ПАОК

RT на русском06:31

У Карреры появился еще один вариант продолжения карьеры, он может сменить Луческу

Спорт день за днем06:55

Каррера может стать главным тренером ПАОКа

Чемпионат06:16

Каррера может сменить сына экс-тренера «Зенита» на посту наставника ПАОКа

Газета.Ru05:43

Каррера может заменить Луческу в ПАОК

Матч ТВ05:19
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:42, Вашингтон
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Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

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В Париже с 1 июля запретят дизельные автомобили старше 2006 года

С 1 июля в Париже нельзя будет ездить по улицам города на дизельных автомобилях старше 2006 года: власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, сообщает газета Le Parisien.
Обновлено вчера в 22:16
Футбол

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Представители «Зенита» провели финальный раунд переговоров с руководством клуба «Атлетико Хуниор», в ходе которых согласовали все детали трансфера Луиса Диаса Маруланды.
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Обновлено в 03:39
Авто

Кросс-купе Lada представили на рендерах

Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
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Политика

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Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий попал ночью на допрос в СБУ.
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Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Политика

Испанские хакеры предприняли попытку взлома электронных почт судей

Испанские правоохранители занялись поиском хакеров, которые попытались взломать электронную почту сразу четырех прокуроров, участвующих в рассмотрении дела каталонских сепаратистов.
Обновлено в 13:37
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Поддельный iPhone XI на Android уже продаётся в Китае

Обновлено в 09:22
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Елена Темникова вызвала Максима Фадеева на детектор лжи

По словам артистки, отношения в коллективе разладились после того, как ее партнерша Ольга Серябкина и продюсер Максим Фадеев закрутили роман, который пытались скрыть.
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Общество

В Воронеже прошел первый общегородской выпускной

Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
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Армия и оружие

В Минобороны пообещали не отказываться от тушенки

Тушенка останется у российских военных, сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами

Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские компании могут продолжать торговлю с Huawei.
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Президент РФ Владимир Путин поручил скорее приступить к восстановлению жилья в Иркутской области, которое пострадало в связи с наводнением, передает ТАСС.
Обновлено в 15:19
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

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Как Трамп разыграл саудовского принца, показали СМИ

СМИ Саудовской Аравии показали, как американский лидер Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в ходе G20.
Обновлено в 14:26
Политика

Суд США заблокировал выделение средств на стену рядом с Мексикой

Федеральный суд в Калифорнии запретил выделение средств Пентагона на строительство стены на границе США и Мексики.
Обновлено в 13:58
Политика

Кандидаты партии Саакашвили зарегистрированы на выборах в Раду

Члены партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» зарегистрированы украинской ЦИК в качестве кандидатов в депутаты Рады на предстоящих выборах.
Обновлено в 14:54
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Неизвестный расстрелял человека в торговом центре

Неизвестный человек внезапно начал стрелять из ружья по людям, которые находились в торговом центре в Новосибирске.
Обновлено в 14:15
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Москва установила температурный антирекорд

В субботу, 29 июня, в Москве установилась аномально низкая температура.
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Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
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В Подмосковье в съемном доме нашли тело подростка

Тело 17-летнего подростка без признаков насильственной смерти нашли в пятницу утром в одном из частных домов в Наро-Фоминском городском округе.
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Внучка Софии Ротару спит с французским бизнесменом То, что дети наших звёзд нередко сбегают от публичности за границу - давно не секрет.
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Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
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Массимо Каррера
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Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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