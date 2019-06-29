Футбол
Каррера может сменить Луческу в ПАОКНева Спорт 08:18
Недавно итальянским тренером интересовались в Иране, а теперь Каррера может принять ПАОК. По сведениям Sport 24, греческий клуб хочет назначить Карреур вместо сына экс-тренера «Зенита» Мирчи Лучеяску Рэзвана Луческу. Прошедший сезон ПАОК завершил чемпионом Греции и взял кубок.
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У Карреры появился еще один вариант продолжения карьеры, он может сменить Луческу
Спорт день за днем06:55
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:42, Вашингтон
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«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing
Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
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Суд США заблокировал выделение средств на стену рядом с Мексикой
Федеральный суд в Калифорнии запретил выделение средств Пентагона на строительство стены на границе США и Мексики.
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Члены партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» зарегистрированы украинской ЦИК в качестве кандидатов в депутаты Рады на предстоящих выборах.
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