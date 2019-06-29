Каррера может сменить Луческу в ПАОКНева Спорт 08:18

Недавно итальянским тренером интересовались в Иране, а теперь Каррера может принять ПАОК. По сведениям Sport 24, греческий клуб хочет назначить Карреур вместо сына экс-тренера «Зенита» Мирчи Лучеяску Рэзвана Луческу. Прошедший сезон ПАОК завершил чемпионом Греции и взял кубок.

Каррера может сменить Луческу в ПАОК

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